easyJet riparte per l’estate: oltre 1 milione di posti a partire da 29,99 euro

È questo il momento giusto per pensare alle vacanze estive: se avete in mente di regalarvi un viaggio in Europa, non dovreste proprio lasciarvi sfuggire l’occasione, con la nuova promozione easyJet.

In questi giorni, con la riapertura delle frontiere italiane, si cerca di dare nuovo slancio al turismo, sia all’interno dei confini nazionali che a livello europeo. Per chi sta pensando di concedersi una vacanza estiva davvero speciale, l’offerta easyJet sembra cadere a puntino. La compagnia aerea low cost, per inaugurare la sua ripartenza, ha deciso di regalare ai suoi passeggeri un’opportunità incredibile: sono a disposizione oltre 1 milione di posti a prezzi che vanno da appena 29,99 euro per volare in tutta Europa (ma sul sito si possono trovare tariffe ancora più basse).

La promozione è valida per i voli del network europeo da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2020, quindi avrete senza dubbio l’imbarazzo della scelta. Ma dovrete affrettarvi: l’offerta scade il 5 giugno, quindi è proprio tempo di decidere quale sarà la vostra prossima meta. Non è un compito semplice, visto anche l’avvicendarsi delle notizie riguardanti la riapertura dei confini degli altri Paesi, e a quanto pare al momento i turisti dovranno accontentarsi di una limitata selezione di destinazioni europee. Volete qualche esempio?

Da Milano Malpensa potrete volare verso Tenerife a partire da 28,49 euro, per regalarvi una vacanza all’insegna del mare e del divertimento. La splendida isola spagnola, al largo della costa occidentale dell’Africa, è il luogo ideale per rilassarsi su spiagge favolose lambite da acque turchesi, ma anche per chi ama andare all’avventura. Tenerife è uno scrigno di bellezze naturali incredibili, di capolavori architettonici che rimandano ad un passato lontanissimo e naturalmente di tantissime attrazioni turistiche tali da renderla una delle isole più famose e più amate di sempre.

Volete concedervi una vacanza romantica? Parigi è senza dubbio il must: da Brindisi, potrete trovare biglietti a partire da 29,99 euro. La capitale francese nasconde meraviglie che vi sorprenderanno, tanto da lasciarvi a bocca aperta. Dalle più classiche attrazioni come la Tour Eiffel e gli Champs-Élysées, fino ad arrivare agli angoli più nascosti della città, dove troverete dei veri gioielli tra i meno conosciuti: Parigi vi regalerà grandi emozioni. Non perdetevi un giro in battello sulla Senna, per ammirare le bellezze della città da un altro punto di vista.

Infine, potrete approfittare dell’occasione per scoprire qualche splendida città d’arte. Da Roma Fiumicino, ad esempio, potrete raggiungere Tolosa a partire da 29,99 euro. Splendido gioiello francese, la città racchiude bellezze quali la Place du Capitole, cuore del suo affascinante centro storico, dove potrete ammirare il capolavoro barocco del Municipio e il Teatro dell’Opera e del Balletto. Potrete inoltre navigare lungo il Canal du Midi, impressionante opera ingegneristica della fine del ‘600 che collega la città di Tolosa a quella di Sète.