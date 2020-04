easyJet, si può prenotare fino a Pasqua 2021 con lo sconto

editato in: da

È appena terminata la Pasqua 2020 e già si pensa a quella 2021. Perlomeno è quello che sta facendo easyJet, compagnia aerea low cost britannica e che da molti anni ci porta in giro per il mondo. Sono già online, infatti, dei voli a prezzi scontati validi fino alla primavera prossima. Offerte utili per volare in Europa e oltre e, soprattutto, con bagaglio al costo di 1 euro.

Un’occasione da cogliere al volo per cercare di recuperare quel tempo che, purtroppo, non abbiamo avuto modo di trascorrere viaggiando. Ma anche per poter andare ad ammirare i colori e a sentire gli odori della stagione dei fiori. O per concedersi una pausa invernale in qualche bel luogo del mondo. Non ne siete convinti? E allora date un’occhiata ai nostri suggerimenti, perché le mete sono una più belle dell’altra e i prezzi assolutamente vantaggiosi.

Che ne dite di passare la stagione romantica per eccellenza nella città dell’eleganza e dell’amore? Non avete capito di quale luogo stiamo parlando? Ma della raffinata Parigi che durante la primavera diventa più incantevole che mai! In ogni angolo della città si nascondo alberi in fiore e incredibilmente profumati a tal punto da sembrare di passeggiare in un quadro di Monet. E poi al Jardin des Plantes, il paradiso botanico più grande della Francia, avrete l’imbarazzo della scelta tra circa 3 ettari di terreno dedicati all’orticoltura e a piante decorative; un ettaro in cui ammirare approssimativamente 4.500 piante; e infine il giardino alpino nel quale abitano circa 3.000 specie diverse di vegetali. Un sogno ad occhi aperti e che in primavera diventa ancora più bello. I voli sono disponibili da Milano Linate e per soli 32,99 euro.

E se vi proponessimo la bella Ginevra? Del resto è una meravigliosa città affacciata su un lago bellissimo e in cui assaporare tutte le vibrazioni invernali, ma anche primaverili e con la giusta e fine atmosfera. Un luogo dalla doppia facciata: una che esprime al meglio la sua essenza metropolitana e l’altra che la rende squisitamente bucolica. E poi, ve lo immaginate il Lago di Lemano, conosciuto anche come il Lago di Ginevra, ornato di splendidi alberi in fiore? O lo specchio d’acqua più grande della Nazione vestito con abiti invernali? Ginevra è possibile raggiungerla dall’aeroporto di Roma Fiumicino e a un costo di 36,49 euro.

Ve la sentite di oltrepassare i confini europei? Perché c’è anche un volo scontatissimo per l’incredibile città di Tel Aviv. E sapete perché ve la proponiamo? Perché Tel Aviv vuol dire “Collina della Primavera”. Ma a prescindere da questo è anche un luogo in cui la bella stagione sembra essere perenne, grazie alle sue temperature costantemente miti. Ideale per fuggire dal freddo invernale o per iniziare con slancio la primavera, e magari chissà, farsi anche il primo bagno del 2021 nel suo azzurro Mar Mediterraneo. I voli per Tel Aviv partono da Venezia Marco Polo e da 46,99 euro.