easyJet guarda al futuro: le offerte per volare fino a maggio 2021

Chi ama guardare al futuro e prenotare le vacanze con largo anticipo può approfittare delle offerte che easyJet ha già predisposto per volare fino a maggio 2021.

Non è mai troppo presto per sognare un viaggio alla scoperta o alla riscoperta delle affascinanti capitali europee e di pittoresche località celebri oppure emergenti: se immaginate il vostro 2021 come l’anno giusto per visitare mete da favola, l’offerta di easyJet è per voi. La compagnia aerea low cost ha deciso di offrire ai passeggeri biglietti a prezzi scontati per realizzare il desiderio di una primavera lontana dalla solita routine.

Le destinazioni sono davvero molte e c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Per aiutarvi nell’ardua decisione, eccovi qualche esempio.

Da Milano Malpensa potrete volare nella splendida isola di Corfù a partire da 19,49 euro per regalarvi una vacanza all’insegna del mare di una delle mete più amate della Grecia. La bellezza idilliaca dell’isola lambita da un mare cristallino vi farà innamorare. Spiagge bianchissime, natura incontaminata, movida notturna ma anche storia e cultura: l’isola greca sa andare incontro alle esigenze di tutti. La capitale Corfù è elegante e spettacolare ma i villaggi non sono da meno, ricchi di tradizione e fascino.

Volete immergervi nell’atmosfera cosmopolita di una delle maggiori metropoli d’Europa? Da Bologna potrete volare a Londra con biglietti da 23,99 euro. La capitale inglese vanta un’identità unica, frutto di secoli di storia che oggi risplende negli innumerevoli celebri monumenti e nei luoghi iconici, palazzi e residenze storiche, musei e siti Patrimonio UNESCO. Ma non soltanto: Londra significa anche shopping, divertimento, boutique, musica, quartieri emblematici e molto altro tutto da scoprire e da vivere.

Infine, potrete approfittare delle offerte per volare in splendide capitali della cultura come, ad esempio, Basilea che potrete raggiungere da Roma Fiumicino con biglietti a partire da 36,49 euro. La città svizzera, importante centro culturale, offre circa 40 musei conosciuti in tutto il mondo come il Kunstmuseum con arte antica e moderna e il Museo delle culture. Allo stesso modo, affascinano le gallerie e i piccoli teatri, il Musical Theater con produzioni internazionali e la vicina Augusta Raurica, con le imponenti rovine e i numerosi reperti che testimoniano l’attività degli antichi Romani nella regione.