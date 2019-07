easyJet “Flybrary”: la biblioteca sale a bordo dell’aereo

editato in: da

Non più bambini urlanti a bordo dell’aereo. Almeno per l’estate. Chi viaggia con un volo easyJet a partire dal 15 luglio troverà a bordo un’intera biblioteca di libri che terranno compagnia ai più piccoli per tutta la durata del volo.

L’iniziativa “Flybrary”, realizzata in collaborazione con l’editore HarperCollins, darà la possibilità ai circa otto milioni di passeggeri della compagnia aera che voleranno sugli oltre 300 aeromobili di godere di ben 60.000 testi per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni tradotti in sette lingue.

I piccoli passeggeri italiani troveranno a bordo libri come “Animali fantastici e dove trovarli. Notizie da dietro le quinte, i retroscena della magia”, “Fancy Nancy”, “Rory Branagan detective. I cattivi se li mangia a colazione”.

A proposito di questo progetto culturale Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet per l’Italia ha dichiarato: “easyJet è orgogliosa di portare ogni estate in vacanza milioni di famiglie italiane e contribuire a uno dei momenti piú importanti all’interno della vita familiare. Il volo è diventato un’occasione unica e divertente di condivisione tra genitori e figli e per rendere questa esperienza ancora piú speciale per l’estate easyJet ha deciso di trasformare le cabine in vere e proprie biblioteche volanti. I bambini più grandi possono leggere da soli i libri che troveranno nella tasca davanti al proprio sedile, i bambini più piccoli potranno chiedere ai genitori di farsi leggere una delle storie pubblicate dal nostro partner HarperCollins. Oltre a rendere le nostre policy di viaggio sempre più a misura di famiglia, cerchiamo di migliorare sempre di più anche la loro esperienza a bordo per far sì che la vacanza inizi già durante il volo”.

I dati confermano che quello dei libri per bambini è un settore in salute. Secondo l’Istat, infatti, nel 2017 erano il 41% i bambini oltre i 6 anni ad aver letto almeno un libro per motivi non professionali (circa 23 milioni e mezzo), mentre dallo stesso studio emergeva che l’offerta editoriale destinata al pubblico dei bambini e dei ragazzi è aumentata molto rispetto al 2016 (+29,2% in termini di titoli e +31,2% per le tirature).

Giovanni Dutto, Direttore commerciale e marketing di HarperCollins Italia, ha commentato: “HarperCollins è un editore curioso e dinamico, proprio come i bambini. Poter contribuire a questa iniziativa, unica nel suo genere, capace di estendere anche fuori dai canali tradizionali l’amore per i libri, è la cifra del nostro impegno quotidiano: la fantasia, lo scoprire altri mondi sono elementi che uniscono la lettura e il viaggio. La partnership con easyJet è davvero l’occasione migliore per far volare, anche con la fantasia, piccoli lettori e grandi sognatori di tutte le età”.