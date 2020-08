Con easyJet l’autunno è scontato: voli in offerta per l’Europa

editato in: da

Con l’estate ormai agli sgoccioli, è tempo di pensare a nuove avventure lontano dall’ombrellone – oppure, per gli amanti del last minute, di concentrarsi sulle ultime offerte per godere del caldo tepore del sole. A quanto pare, easyJet ha l’offerta giusta per ogni occasione, con decine di voli a prezzi imbattibili.

Sembrano dei veri e propri saldi di fine stagione: la compagnia aerea low cost ha deciso di lanciare la sua promozione flash per viaggiare tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, approfittando di offerte favolose. Prenotando entro le ore 18:00 di giovedì 27 agosto, infatti, potrete usufruire di sconti fino al 20% su voli da e per l’Italia, sul bagaglio da stiva da 15kg o da 23kg (solo se abbinato ad un volo in promozione) e sull’eventuale noleggio auto. Ma dovrete affrettarvi, perché questi prezzi fantastici sono disponibili in numero limitato – circa 110mila posti su tratte selezionate.

E se siete ancora indecisi sulla meta da scegliere, lasciatevi ispirare dalle nostre idee. Ad esempio, partendo da Milano Malpensa potrete raggiungere Cipro da appena 8,99 euro: piccolo gioiello del Mediterraneo, l’isola è la destinazione perfetta per una vacanza estiva fuori stagione, grazie al suo clima temperato anche nei mesi di settembre e ottobre. Le sue spiagge splendide e le sue acque cristalline sono state ampiamente premiate con numerose Bandiere Blu, e l’entroterra racchiude tante meravigliose sorprese tutte da scoprire.

Siete mai stati a Basilea? La piccola perla svizzera, a poca distanza dal confine con la Francia e la Germania, è considerata la capitale culturale del Paese. Adagiata sulle sponde del fiume Reno, la città possiede decisamente molte attrazioni: potrete ammirare le bellezze del suo centro storico medievale, scoprire i capolavori custoditi in alcuni dei più affascinanti musei d’Europa e fare un giro in barca, godendo del panorama cittadino da un punto di vista diverso da solito. Partendo da Cagliari, potrete trovare biglietti da appena 10,99 euro.

Infine, il periodo autunnale è perfetto per fare una visita a Cracovia, una delle città più belle della Polonia. Oltre ad ammirare il suo famoso castello, avrete la possibilità di passeggiare tra le viuzze della Città Vecchia, elencata tra i Patrimoni Mondiali dell’UNESCO. E se volete fare un viaggio della memoria, a pochi chilometri di distanza c’è il campo di concentramento di Auschwitz. Da Napoli, i biglietti per Cracovia partono da 12,49 euro.