easyJet, 50.000 biglietti aerei scontati per volare quest’estate

easyJet ha lanciato un’offerta low cost per partire quest’estate a prezzi scontati. La compagnia ha messo a disposizione 50mila biglietti aerei con sconti fino al 20%. Si può prenotare fino al 21 maggio per volare in tutta Europa dal 4 giugno al 26 ottobre 2019.

Per chi è ancora alla ricerca di una meta per le vacanze estive, ma anche per i primi weekend autunnali, ci sono tantissime destinazioni tra cui scegliere.

Tra le mete di mare più interessanti c’è l’isola di Cefalonia, nell’arcipelago delle Ionie, che regala splendide spiagge, come Myrthos Beach e Dafnoudi, e deliziosi villaggi tipici sul mare come Assos e Fiskardo, una piccola St. Tropez greca. Ma per chi ama visitare i luoghi di villeggiatura, l’isola offre chilometri di passeggiate e trekking nella natura e diversi siti archeologici.

Un evergreen è poi Nizza, la regina della Costa Azzurra, con la sua lunghissima spiaggia di ghiaia bianca che costeggia la Promenade des Anglais e il suo mare che, davvero, nelle giornate di sole, è azzurro. Questa città offre tantissime attrazioni e divertimenti, musei, sotterranei da esplorare, strade pedonali e tantissimi locali, ristoranti, teatri, discoteche come una vera città.

Per chi pensa già a un weekend d’autunno la meta top dove andare è sicuramente Ibiza, prima che si concluda la stagione dei party oppure dopo, se si cerca un po’ di tranquillità. L’isola delle Baleari offre tantissimo, movida e relax, avventura sui percorsi escursionistici e calette da favola dove fare gli ultimi tuffi dell’anno. Fuori stagione, poi, Ibiza è anche piuttosto economica e si riesce a godere di una vacanza di lusso senza spendere troppo.