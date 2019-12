easyJet apre il 2020 con un’offerta strepitosa: 130.000 biglietti scontati

editato in: da

Negli ultimi mesi abbiamo potuto approfittare di numerosi sconti sui biglietti aerei per volare low cost. Con il Black Friday, il successivo Cyber Monday e le vacanze di Natale, sono moltissime le compagnie che hanno lanciato interessanti offerte riservate ai propri passeggeri. Ma le sorprese non sono ancora finite: easyJet ha già deciso di presentare la sua prima promozione del 2020.

A partire da lunedì 23 dicembre 2019 e fino al 20 gennaio 2020, saranno in vendita ben 130.000 biglietti scontati fino al 20%, per viaggiare verso tutte le destinazioni del network di easyJet. I voli acquistabili grazie a questa offerta sono quelli in partenza da ogni aeroporto italiano nel periodo compreso tra il 30 gennaio e il 2 luglio 2020.

La promozione è soggetta a disponibilità, per cui dovrete affrettarvi: siamo sicuri che, visti i prezzi allettanti, i biglietti andranno a ruba nel giro di poco tempo. È infatti questa l’occasione perfetta per regalarvi un breve weekend rilassante, oppure per organizzare una vera e propria vacanza in qualche splendida località europea – a proposito, ecco i nuovi collegamenti effettuati dalla compagnia low cost.

Volete stupire il vostro partner? Potete approfittare di San Valentino e prenotare un fine settimana romantico a Praga: la città ceca è senza alcun dubbio una delle più affascinanti e pittoresche d’Europa, pronta a regalarvi grandi emozioni. Potrete visitare il castello di Praga, da dove ammirare un panorama mozzafiato, per poi percorrere le viuzze del suo centro storico e concedersi una bella camminata lungo la riva del fiume Moldava, che taglia in due la città.

Se volete invece godervi un viaggio all’insegna del divertimento, non c’è niente di meglio che partire per Copenhagen. È una città dalle mille sfaccettature, dove ci si può concedere un’esperienza decisamente diversa dal solito. Ci sono quartieri dedicati all’arte e altri allo shopping, ma anche luoghi dove vivere una vera e propria avventura notturna grazie ai numerosi locali che promettono grande intrattenimento.

E dal momento che la promozione è valida per i voli da effettuarsi fino al 2 luglio 2020, potrete approfittarne anche per una vacanza estiva. Ibiza vi aspetta, con le sue spiagge bellissime, le sue acque cristalline e la movida notturna. Se preferite qualcosa di più tranquillo, Zante è la meta giusta per voi: la piccola isola greca è perfetta per fare sport acquatici o semplicemente per rilassarsi sotto il sole, concedendosi solo di quando in quando qualche tuffo rinfrescante.