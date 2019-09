easyJet: 130.000 biglietti aerei scontati

editato in: da

easyjet ha lanciato un’offerta low cost per volare il prossimo inverno a tariffe scontate. Ben 130mila biglietti scontati del 20%.

La vendita flash sul sito della compagnia aerea dura sei giorni a partire da oggi e fino al 10 settembre. Un’ottima occasione per chi è alla ricerca di una meta per il periodo invernale. Si potrà volare in tutta Europa e verso tutte le destinazioni raggiunte dal vettore.

La promozione sarà attiva per viaggiare verso tutti gli aeroporti del network tra il 24 settembre 2019 e il 28 marzo 2020.

Tra i voli c’è anche la nuova rotta da Verona a Edimburgo, in Scozia, che sarà operativa a partire dal 7 dicembre, con una tariffa di lancio di 16,99 euro, solo andata.

La città scozzese è perfetta da visitare in autunno. Conserva, infatti, tutto il suo fascino medievale e si sviluppa su una serie di colline, su cui predomina il bellissimo castello. La parte vecchia è anche quella più interessante da visitare, perché conserva gli edifici risalenti all’epoca della riforma protestante, affacciati sulla via principale, il Royal Mile.

Da non perdere anche la visita all’Holyrood Palace, con le rovine dell’omonima abbazia. Un tempo fu la residenza dei sovrani scozzesi, mentre oggi è una delle proprietà appartenenti all’attuale Famiglia Reale britannica, che ama trascorrevi le vacanze di tanto in tanto. Chissà che non si incontrino Harry e Meghan oppure Wiliam e Kate?

Chi preferisce può regalarsi un’ultima vacanza al mare. Ci sono offerte per la Sardegna – Cagliari e Alghero – a partire da 17,49 euro a tratta. Al Sud ci sono più probabilità di trovare bel tempo fino a ottobre inoltrato. Dal Capoluogo fino a Teulada sono tante le località turistiche dove fare il bagno e dove è ancora tutto aperto fino all’inizio dell’autunno.

Altrimenti si può approfittare per organizzare il primo weekend dell’anno 8scolastico o lavorativo) in una delle tante città europee raggiunte da easyJet. Ci sono voli low cost per Stoccolma, Copenhagen, Londra o Faro, in Portogallo. La scelta è infinita.