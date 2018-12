Dubrovnik è la miglior destinazione culturale per il 2019

editato in: da

Bisogno di una pausa? Scegli di recarti a Dubrovnik. Sarà questa infatti la meta culturale del 2019, consigliata tutti mesi dell’anno.

Il 2018 è ormai a un passo dalla sua conclusione, il che porta tantissimi utenti a ricercare delle interessanti mete per il 2019. Tante le possibilità, con il web che propone un gran numero di città a seconda del tipo di vacanza che s’intende intraprendere. Chi volesse optare per una destinazione culturale, oltre che affascinante sotto l’aspetto naturalistico, potrà prenotare dei biglietti per Dubrovnik.

È questa infatti la meta culturale del 2019 secondo la maggior parte degli utenti del noto portale turistico americano Afar. Negli ultimi anni la Croazia ha visto aumentare notevolmente la propria popolarità, in ogni fase dell’anno. Un turismo che non proviene soltanto dall’Europa, anzi, tutt’altro: negli Stati Uniti sempre più utenti si stanno indirizzando verso Dubrovnik e non solo.

In merito si è espresso Kristjan Stanicic, direttore dell’ente nazionale croato per il turismo: “Rivolgo le più sincere congratulazioni a tutti gli operatori turistici di Dubrovnik, così come ai suoi cittadini. Tutti loro si sono resi protagonisti di una promozione costante del nostro Paese”. Nel corso del prossimo anno verrà incrementata notevolmente l’offerta turistica, valida per l’intera Croazia. L’idea è proprio quella di cavalcare l’onda del turismo americano, al punto da aprire un ufficio a Los Angeles, così da favorire l’acquisto di biglietti ma soprattutto la ricerca di informazioni specifiche.

Come detto, Dubrovnik attira turisti tutto l’anno, come sottolinea Romana Vlasic, direttrice dell’ente turistico cittadino: “Ogni periodo dell’anno è quello giusto per Dubrovnik, considerando il suo grande patrimonio storico e culturale, i servizi turistici e le ottime infrastrutture. Una meta di alta qualità, con un’offerta culturale enorme”. Il 2019 sarà inoltre un anno molto importante, considerando come si festeggeranno i 40 anni dall’inserimento nella lista dei patrimoni dell’Unesco.

Una vera e propria perla nell’Adriatico, ideale per le proprie vacanze estive, magari a caccia delle location di Mamma Mia, ma anche per una breve fuga durante l’anno. Partendo dall’Italia è decisamente facile ritrovarsi a Dubrovnik in breve tempo, così da salutare per un po’ l’ufficio e regalarsi assoluto relax.