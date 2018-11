Dubai, questa è la ruota panoramica più grande del mondo

editato in: da

A Dubai, le novità non si fermano mai. E così pure le sorprese. Con l’obiettivo di diventare la destinazione turistica più ambita da qui al 2025, la città più famosa degli Emirati Arabi Uniti continua ad annunciare nuove aperture. Sempre più spettacolari.

Le ultime, in ordine di tempo, sono state l’inaugurazione di Bluewaters – spettacolare quartiere residenziale, commerciale e turistico affacciato sullo skyline cittadino – e della Ain Dubai, la ruota panoramica più grande del mondo. Si trova proprio sulla nuova isola, la ruota, ed è spettacolare già a vederla da lontano, dalle rive di Dubai Marina.

Collegata alla terraferma da eleganti passerelle (e raggiungibile a piedi tramite l’accesso pedonale da The Beach JBR, via mare o grazie alle connessione diretta con Sheikh Zayed Road), l’isola di Bluewaters ospita un centro congressi, un beach club, cortili, passerelle panoramiche immerse nel verde. Ma sopratutto, quest’isolotto dinnanzi le Jumeirah Beach Residences (a 30 minuti dall’aeroporto e a 20 da City Walk), ospita quella meraviglia ingegneristica che è la Ain Dubai.

Alta 250 metri, la ruota panoramica di Dubai è ben più alta dell’High Roller di Las Vegas (167 metri) e della New York Wheel di Staten Island (190 metri), ed è in grado di ospitare fino a 1.400 passeggeri nelle sue 48 capsule, con panorama a 360° sulla città. Ogni suo braccio è lungo come 15 autobus londinesi, e salirvi promette d’essere un vero spettacolo.

Ma non c’è solo la ruota panoramica, sull’isola di Bluewaters. Sul suo sfondo si trova infatti The Wharf, l’area dei negozi trendy, con 132 store, ristoranti, alberi e palme; ci sono locali stravaganti, ristoranti raffinati sul lungomare, ci sono bar e bistrot. Confina con The Wharf Central Avenue, mentre North Walk e Wharf Avenue costeggiano il lungomare circondando Ain Dubai Plaza, sotto la ruota panoramica. Un ponte pedonale lungo 265 metri, The Wharf Link, collega questa zona a The Beach, sulla costa di Dubai.

Ci sono poi, sull’isola, le Bluewaters Residences: 10 torri con 698 appartamenti, 4 penthouse e 17 villette a schiera affacciate sul mare o su Ain Dubai. E ci sono, infine, gli alberghi: il brand Caesars Palace porterà qui il Residence Caesars Palace Bluewaters Dubai e il Caesars Resort Bluewaters Dubai, hotel cinque stelle per un totale di 495 camere di lusso, 80 appartamenti, un teatro da 500 posti e un centro congressi all’avanguardia. A completare l’offerta, per un’ospitalità glamour, ci sarà Caesars Cove Beach Dubai, uno splendido beach club privato.

Sempre, con lo sfondo delle ruota panoramica più grande del mondo.