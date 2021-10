E tu, avresti il coraggio di dormire nella casa di Scream?

Con l’arrivo di Halloween la caccia ai viaggi da brividi ha ufficialmente inizio. Sono molte le persone che, in occasione della notte più spaventosa dell’anno, vanno alla ricerca di avventure terrificanti e suggestive. E se vi dicessimo che quest’anno avete la possibilità di alloggiare all’interno della casa più spaventosa apparsa sul grande schermo?

Sì, stiamo parlando della dimora di Scream. Nel 2022, infatti, la celebre pellicola horror, si arricchirà di un nuovo e imperdibile capitolo e, per l’occasione, sarà possibile soggiornare proprio nella casa più spaventosa di sempre situata nella California settentrionale.

Inutile dirvi di staccare il telefono e chiudere a chiave la porta, potrebbe non servire. Secondo Airbnb, che ha messo a disposizione questa esperienza da brividi, Ghostface sarà una presenza costante durante la permanenza nella casa. Ma ci sarà anche Dewey Riley, il vice-sceriffo di Woodsboro, a proteggervi. Ma questo vi fa davvero sentire più sicuri?

“Proteggere la città di Woodsboro è il dovere della mia vita” – ha dichiarato Riley che sarà l’host della casa – “e ho sicuramente sviluppato un talento per sfuggire a Ghostface. In qualità di host, terrò d’occhio gli ospiti per assicurarmi che nessuno venga sorpreso da un colpo di scena inaspettato”.

Sarà proprio il vice-sceriffo di Woodsboro, soprannominato Linus, ad accogliere le persone che riusciranno a prenotare una notte da incubo il 27 ottobre, il 29 ottobre e il 31 ottobre. I pernottamenti messi a disposizione sono 3, per un massimo di 4 persone.

Ad accogliere gli ospiti all’arrivo ci sarà proprio Dewey, sempre che Ghostface non agisca prima, in maniera virtuale. E sarà sempre lui ad assicurarsi, durante la notte, dell’incolumità degli ospiti. Ma la vera domanda è: vi sentireste al sicuro a dormire nella casa più spaventosa di tutti i tempi? La stessa che porta ancora i segni dei coltelli sulle porte del garage dove Tatum è stata assassinata?

Se la risposta è sì, allora, non vi resta che aggiudicarvi questo soggiorno spaventoso. Le prenotazioni sono aperte da martedì 12 ottobre su Airbnb. Purtroppo (o per fortuna) per noi, la dimora è off limits per i cittadini europei, almeno per il momento. La prenotazione, infatti, è consentita solo per chi attualmente si trova negli Stati Uniti.