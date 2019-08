Ora a New York si può dormire in un castello di sabbia

editato in: da

Siete tra coloro che aspettano tutto l’anno le vacanze estive per tuffarsi in spiaggia e godersi il tepore della sabbia sotto ai piedi? L’occasione giusta per voi è arrivata: a New York potrete addirittura dormire in un castello fatto di sabbia.

Non si tratta di essere eterni bambini (anche se scommettiamo che qualcuno di voi gradirebbe molto tornare a giocare con paletta e secchiello), bensì semplicemente di vivere un’esperienza incredibile e unica al mondo. In occasione del Sandcastle Day, festa nazionale celebrata lo scorso 19 agosto, Booking ha deciso di offrire ai suoi utenti una proposta di soggiorno a dir poco particolare. Chi ha mai pensato di poter, un giorno, dormire all’interno di una costruzione fatta interamente di sabbia? Il sogno sta per diventare realtà.

Il castello che alloggerà i fortunati ospiti di questo bizzarro soggiorno si trova a New York, e più precisamente a Coney Island. L’iconico quartiere di Brooklyn in estate si trasforma in un vero e proprio parco divertimenti, affollato di turisti che desiderano godersi l’accogliente atmosfera della città. Famosissimo è il suo luna park, e ancora di più la ruota panoramica diventata un simbolo della zona, dal momento che svetta nello skyline di Coney Island. È proprio qui che si tiene annualmente il celebre concorso di sculture di sabbia, quindi quale posto migliore per costruire un castello di questo tipo?

Le prenotazioni per soggiornare nella struttura di sabbia si apriranno domani, giovedì 22 agosto 2019, a partire dalle ore 12:00: sono valide per almeno due persone, nei giorni del 23 e del 24 agosto. Naturalmente non ci si può aspettare un servizio extralusso. Stiamo pur sempre parlando di un edificio “provvisorio”, per cui anche il prezzo riflette la sua semplicità. Una notte all’interno del castello costa appena 29 dollari.

Siete curiosi di scoprire qualche dettaglio in più? Il castello è alto 2,4 metri e largo circa 7 metri, per costruirlo sono state impiegate quasi 100 tonnellate di sabbia. Già dall’esterno sembra una struttura moderna, niente a che vedere con il classico castello di sabbia tanto amato dai bambini. Dentro possiamo trovare una camera da letto ampia e dotata di molti comfort – tra cui un carrello con bicchieri e champagne, una borsa con il necessario per il mare e altri prodotti utili targati Booking.