Come in cartoon: dormire nel camper di Scooby-Doo

Fonte: Hogwash Studios Mystery Machine

Siamo cresciuti con le loro avventure, sempre strampalate, ma divertenti e coinvolgenti. Lo abbiamo fatto noi e poi le generazioni a seguire e lo facciamo anche oggi, senza mai smettere di emozionarci e divertirci nonostante siano passati ormai decenni dalla loro prima apparizione televisiva.

Correva l’anno 1969 quando la serie animata creata da Hanna & Barbera andava in onda per la prima volta in America sul canale Cbs. Il suo nome era Scooby-Doo, e siamo sicuri che questo basta a far riaffiorare tantissimi ricordi nella vostra mente.

Quello che vogliamo dirvi, invece, è che l’iconico cartoon sta per trasformarsi nella cornice inedita e surreale del vostro prossimo viaggio. Sì perché da oggi potrete vivere un’esperienza incredibile nella costa meridionale della California a bordo del mitico camper di Shaggy Rogers e Scooby. Pronti a partire?

La Mystery Machine di Scooby e Shaggy

È una vera e propria missione quella che i viaggiatori sono chiamati a portare a termine a bordo della Mystery Machine utilizzata da Scooby, Shaggy e gli altri membri della Misteri e affini. Vi rassicuriamo però, questa volta non ci saranno né fantasmi, né entità soprannaturali a spaventarvi, o almeno così speriamo.

L’esperienza iconica è stata lanciata sulla celebre piattaforma di affitti brevi Airbnb in occasione del 20° anniversario del live action Scooby-Doo. Trovate la straordinaria Mystery Machine prenotabile direttamente nella sezione dedicata ai camper e alle esperienze on the road.

Grazie alla collaborazione tra Airbnb e Warner Bros Consumer Products potrete dormire e viaggiare a bordo di una fedele riproduzione, sia negli esterni che negli interni, del simbolico camper. Equipaggiato nei minimi dettagli, il van catapulterà gli ospiti in una dimensione surreale e suggestiva, ma che conosciamo già perché è quella che abbiamo visto sullo schermo seguendo le avventure di Scooby e Shaggy.

Ed è proprio ricalcando le loro orme che si potrà vivere un’esperienza indimenticabile sulla costa meridionale della California.

Ma non è finita qui perché ad attendere tutti coloro che prenoteranno la Mystery Machine ci sarà proprio lui: Shaggy Rogers. L’attore Matthew Lillard, che ha dato volto al compagno di avventure di Scooby, diventerà l’host di questa straordinaria avventura.

Fonte: Ja Tecson

Un’esperienza da cartoon

Un’esperienza surreale come da cartoon, ma incredibilmente reale e intensa: se siete pronti a viverla, non vi resta che assicurarvi un posto a bordo della Mystery Machine.

A partire dal 16 giugno sarà possibile prenotare tre soggiorni, di una notte ciascuno, nelle date del 24, 25 e 26 giugno. Il soggiorno comprende un benvenuto virtuale da parte dell’attore Matthew Lillard (alias Shaggy), un’immersione totale nel passato con lampade fluorescenti e lettore cd, e una cena a base di hot dog e hamburger di melanzane (sì, sono i cibi preferiti da Shaggy e Scooby).

Non mancherà un rewatch notturno del film Scooby-Doo, accompagnato da popcorn, caramelle e snack a volontà.

Il van, parcheggiato in una zona strategica che offre una vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico, mette a disposizione anche uno spazio outdoor con area relax e amaca per consentire agli ospiti di godere dei panorami più suggestivi della costa nel sud della California.

Quanto costa tutto questo? Solo 18 euro a notte.

Per prenotare il soggiorno vi basterà connettervi alla pagina dedicata all’esperienza su Airbnb da giovedì 16 giugno alle ore 13:00 ET (19:00 CET). Buon viaggio!