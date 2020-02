Da oggi potrai dormire in un hotel a forma di chitarra

editato in: da

Cosa ci fa una chitarra di vetro in Florida? Quella che sembra una gigantesca scultura musicale un po’ rock ’n’ roll, che si innalza verso il cielo è in realtà un hotel. Siamo a Miami. Proprio qui, di recente, lo skyline di questa splendida città si è arricchita con un’incredibile struttura che richiama il famoso strumento musicale, unica in tutto il mondo. 140 metri di vetro e ferro hanno da poco iniziato ad accogliere viaggiatori curiosi provenienti da ogni parte del globo.

E che dire di tutti quegli amanti della musica che potranno coronare il sogno di sempre di dormire all’interno di una gigantesca chitarra? Il nuovo Hard Rock Hotel di Miami è un’opera eccezionale e unica al mondo che ha completamente ridisegnato il cielo della Florida.

Altissimo, imponente, meraviglioso, questo hotel gigantesco ospita ben 683 stanze, una SPA da 4 mila metri quadrati, 30 locali suddivisi tra ristoranti e bar e un casinò così minuziosamente ricercato che fa invidia a quelli di Las Vegas. Attorno all’Hard Rock Hotel è stato costruito un lago artificiale che è possibile navigare con il noleggio di piccoli battelli.

L’imponente struttura, come già detto, si caratterizza come unica del suo genere sia dal punto di vista del design che dei costi. La costruzione infatti richiesto una spesa di oltre un miliardo di dollari ma chiunque ci sia già stato conferma che il lavoro eseguito è davvero ben fatto.

La musica ovviamente rappresenta il centro nevralgico di questo nuovo hotel, non solo dal punto di vista estetico ma anche per gli eventi e gli spettacoli culturali in programmazione. L’Hard Rock Hotel di Miami inoltre offre a tutti gli ospiti ogni giorno uno spettacolo di suoni, colori e giochi d’acqua dal nome The Oculus.

L’hotel di trova a Hollywood, non quella che conosciamo noi s’intende, ma un piccola paese della contea di Broward nella Florida del Sud a pochissimi km da Miami. Attraverso una lunga passeggiata che costeggia una delle spiagge bianche più belle del territorio si può raggiungere la gigantesca chitarra.

Un hotel avveniristico, costoso e magnificente che promette di diventare un vero e proprio tempio della musica in America. Pronti a vivere questa esperienza incredibile?