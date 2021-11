L’autobus diretto verso il nulla dove puoi rilassarti e dormire

Per alcune persone il viaggio inizia solo una volta raggiunta la destinazione, altre, invece, fanno tesoro dell’intera esperienza a partire dal tragitto da percorrere scegliendo, per esempio, un posto finestrino a bordo di autobus, di treni o aerei per godere della vista dei panorami che cambiano a ogni chilometro percorso.

Ed è probabilmente per assecondare la voglia di esplorazione di questa tipologia di viaggiatori che un imprenditore cinese ha trasformato gli autobus a due piani della città di Hong Kong in una vera e propria esperienza rilassante e rigenerante.

Si tratta di un bus diretto verso il nulla che ci ricorda, inevitabilmente, l’iniziativa lanciata da Qantas, compagnia di bandiera australiana, che durante il lockdown portava i viaggiatori in giro per i cieli alla scoperta dei panorami più belli del Paese senza una meta. E in effetti, questo autobus, ha la medesima missione, quella di offrire una via di fuga alternativa e rilassante dalla solita routine dei cittadini durante l’emergenza sanitaria.

Così è successo che durante una domenica qualsiasi di novembre, da Kowloon, sono partiti due autobus rossi a due piani con a bordo circa 70 passeggeri diretti verso il nulla. Il percorso si è snodato per circa 85 chilometri attraversando prima i grattacieli di Hong Kong e poi raggiungendo le periferie.

E se da una parte alcuni di loro, muniti di macchina fotografica, hanno trascorso quelle ore immortalando i panorami più belli, gli altri hanno preferito dormire. Sì perché come vi abbiamo anticipato, l’obiettivo di questo tour verso il nulla è anche quello di far rilassare i passeggeri, e cosa meglio di un sonnellino in viaggio può farlo?

Per questo motivo, gli autobus sono stati soprannominati quiet bus, dallo stesso Frankie Chow, presidente di Ulu Travel e ideatore di questo nuovo viaggio esperienziale. C’è chi ha colto subito la palla al balzo, partecipando a questi tour inaugurali con tanto di tappi e mascherine per dormire, beatamente, per tutta la durata del tragitto che è di circa 5 ore.

Ma quanto costa dormire in autobus? Dipende, il prezzo varia tra gli 11 e i 50 euro in base ai posti scelti. E per chi ha paura che il sonno possa essere interrotto da frenate e traffico niente paura, Frankie Chow ha assicurato di aver pianificato i percorsi migliori per non disturbare il relax dei passeggeri.