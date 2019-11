Se ami i mercatini di Natale questo è il lavoro dei tuoi sogni

editato in: da

È proprio il caso di dirlo: a Natale i sogni diventano realtà e il merito questa volta è del team di Civitatis che è alla ricerca di un tester europeo per i mercatini di Natale.

Con la stagione delle feste alle porte, l’azienda ha aperto la ricerca alla posizione lavorativa più ambita e felice del mondo, quella che prevedere un tour per i mercatini di Natale più belli d’Europa per testarli.

Il candidato prescelto avrà il compito di visitare Praga, Vienna, Bratislava e Budapest. In particolare il tour sarà concentrato sui mercatini di Natale di queste città, il tester infatti a fine visita dovrà scrivere una recensione sulla sua esperienza.

Vitto, alloggio e trasferimento saranno a carico dell’organizzazione ma non solo, Trattandosi di un vero lavoro, sarà corrisposto, alla persona scelta, anche un compenso di 200 euro per il tempo impiegato nelle visite.

Questa attività per Civitatis è fondamentale perché grazie al lavoro svolto dal tester, l’azienda potrà realizzare le migliori offerta rispetto ai tour natalizi.

Ma quali requisiti deve avere il candidato perfetto? Sicuramente uno spirito natalizio innato, una persona quindi che mangia, dorme e respira il Natale. Ma non solo, è opportuno anche che la persona sia in grado di fornire una recensione oggettiva e dettagliata rispetto a ciò che ha vissuto in prima persona.

Questo lavoro di esplorazione è fondamentale per far sì che Civitatis possa offrire i migliori tour dei mercatini di Natale ai suoi clienti. In questo caso il ruolo del tester è fondamentale: dovrà raccontare ciò che di buono e di poco convincente ha notato durante le sue visite.

Il candidato scelto dovrà viaggiare dal 16 al 20 Dicembre, quindi è importante che sia disposto a muoversi in quelle date. Per lui è previsto già un programma ricco e intenso.

L’attività lavorativa inizia proprio il 16 Dicembre con l’arrivo a Praga, qui la persona scelta andrà in visita al mercato di Natale presente in Piazza della città Vecchia. Una volta terminata raggiungerà Vienna per scoprire il bellissimo mercatino di Natale del Palazzo del Belvedere. Gli altri due giorni saranno dedicati rispettivamente a Bratislava e al mercatino della Città vecchia della capitale slovacca e a Budapest e alla manifestazione annuale in Piazza Vörösmarty.

Un programma davvero entusiasmante che consentirà alla persona scelta di vivere le meraviglie del Natale in prima persona. Ve la sentite di provare?

Per candidarvi vi basterà compilare l’application form sul sito Civitatis e allegare ad esso una lettera di presentazione che spieghi le vostre abilità ma che racconti soprattutto quanto amiate il Natale. In bocca al lupo!