Star Wars Land, tutto quello che devi sapere sul nuovo parco a tema Disney

Nel 2019 apriranno le sezioni dedicate a Star Wars nei parchi Disney. Ecco tutto ciò che sappiamo fino a oggi.

Disneyland e Disneyworld arricchiranno la propria offerta con delle gigantesche sezioni dedicate interamente alla saga di Star Wars. Il tutto avverrà nel 2019 e i fan non vedono l’ora. Sul web serpeggia più di qualche polemica per l’operazione che ha coinvolto la saga di George Lucas, che a breve approderà anche in televisione, ma aree tematiche ad essa dedicate saranno sempre ben accette.

California e Florida potranno finalmente annunciare l’apertura ufficiale nel corso del prossimo anno, con il mese che non è stato però ancora ufficializzato. In merito allo Star Wars: Galaxy’s Edge si è espresso Bob Chapek, chairman of parks and experience. Questi ha fornito alcuni dettagli decisamente intriganti, come nel caso dell’attrazione Millennium Falcon: Smugglers Run, nella quale i fan potranno prendere il controllo. Saranno dunque presenti delle sezioni dell’esperienza in cui potersi davvero sentire come Han Solo.

Altra attrazione decisamente intrigante sarà Star Wars: Rise of the Resistance, della quale la Disney ha diffuso un video sui propri canali ufficiali. In questa sezione del parco i turisti potranno vestire gli abiti di condottieri della Resistenza, fronteggiando Kylo Ren durante uno scontro con il Primo Ordine. Un misto di attrazioni classiche ed esperienze interattive dunque. Il tutto corredato da brani originali della celebre saga, composti dal premio Oscar John Williams.

Nel 2019 aprirà le porte inoltre un resort a tema Star Wars, presso il Walt Disney World Resort. Il parco ha spiegato come ogni caratteristica di un hotel di prima classe verrà rispettata, proponendo un’esperienza di puro comfort e divertimento a bordo di una navicella. C’è dunque da immaginare degli interni decisamente particolari, tra decorazioni, costumi e magari la riproduzione della celebre Cantina.

Potrebbe avere tali fattezze la zona bar, con musica live e, per la gioia dei genitori e in generale degli appassionati almeno 21enni, alcol. La struttura ha deciso infatti di garantire servizi per tutte le fasce, non curandosi soltanto dei più piccoli. Star Wars è un franchise di successo ormai da svariati decenni ed è doveroso che la Disney volga lo sguardo anche ai fan di vecchia data.