Le migliori destinazioni per le vacanze nel 2021 secondo Google Trends

Il periodo che stiamo vivendo ci ha costretto a modificare i nostri stili di vita, le abitudini e tutto quello che riguarda la quotidianità. Se è vero, infatti, che l’arrivo del Coronavirus ha cambiato tutto, è altrettanto vero che la pandemia non è riuscita in alcun modo ad arrestare la voglia di esplorazione.

Sono tantissimi i viaggiatori che non hanno perso la speranza di tornare a viaggiare nel futuro prossimo, e a dimostrarlo sono le ricerche fatte online, che negli ultimi mesi hanno registrato un’impennata non indifferente.

In particolare, grazie a Google Trends, abbiamo scoperto che le ricerche online per le vacanze 2021 sono aumentate del 124%, dimostrazione questa che la volontà di viaggiare è oggi più viva che mai.

Tra i luoghi più cercati, per le vacanze 2021 al primo posto troviamo le Maldive e del resto, non ci stupisce poi molto. Composto da 26 atolli ad anello formati da più di 1000 isole coralline, il Paese tropicale dell’Oceano Indiano è un vero e proprio paradiso. Qui sono ospitati i resort più belli del mondo che consentono ai viaggiatori un’esperienza rilassante e rigenerante totale, tra snorkeling, immersioni e panorami mozzafiato.

La bellezza delle Maldive ha conquistato anche gli italiani, secondo le ricerche effettuate su Google, infatti, tra i desideri nostrani rientra proprio questo paradiso naturale.

Tra le mete più ricercate ecco apparire anche il Messico, sono moltissimi i viaggiatori di tutto il mondo che immaginano le loro vacanze nel 2021 proprio in questo Paese. Tutto merito dell’affascinante e perfetto mix tra cultura, storia, avventura e paesaggi incredibili che fanno del Messico un luogo unico e tutto da scoprire.

Nella lista delle ricerche sulle destinazioni per le vacanze 2021 ci sono anche gli Emirati Arabi Uniti. Ben 11 paesi in tutto il mondo, infatti, hanno mostrato molto interesse verso questo territorio. Tutto merito della popolare Dubai, centro futuristico contraddistinto da grattacieli altissimi e moderni, centri commerciali e lunghi tratti di spiaggia dove potersi rilassare, e non solo.

E l’Italia? Anche il nostro Paese è stato protagonista delle ricerche per le vacanze 2021. In particolare, sembra proprio che il BelPaese sia la meta preferita per i viaggiatori della Turchia, della Spagna e dell’Arabia Saudita.