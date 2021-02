Desideri di viaggio: ecco l’Italia che piace all’America

editato in: da

Quali sono gli errori degli stranieri in vacanza in Italia

Il turismo ha purtroppo subito una battuta d’arresto a livello internazionale nel 2020 a causa della pandemia e anche il 2021 è iniziato con una stretta sugli spostamenti e sui viaggi.

Tuttavia, il desiderio di fare le valigie e partire per una nuova destinazione non è mai venuto meno e molti turisti iniziano a guardare al futuro con più ottimismo. Tra questi ci sono gli americani che, secondo gli esperti del settore dopo un’analisi dei dati di Google Trends, hanno iniziato a cercare sempre più “vacanze 2021″ già dalla fine del 2020.

Appare chiaro, quindi, che i viaggiatori stanno utilizzando questo tempo ancora di attesa per pianificare al meglio le loro vacanze non appena si potrà e per informarsi sulle località prescelte.

A questo proposito, per scoprire le destinazioni sognate per il 2021, gli analisti hanno esaminato i Paesi più in voga per i turisti statunitensi e hanno analizzato i dati di ricerca di Google tra ottobre, novembre e dicembre 2020.

Per stabilire l’interesse medio di ricerca mensile USA per le varie mete, i ricercatori hanno digitato su Google “Vacanza in (destinazione)”. Ed è emerso che l’Italia, insieme a Messico, Caraibi e Canada, è in cima alla lista delle preferenze degli americani per le loro desiderate vacanze 2021.

L’Italia, duramente colpita dal Covid 19, resta comunque una delle nazioni più ambite, grazie alla vastissima offerta di bellezza naturalistiche, paesaggistiche, storiche e architettoniche, un patrimonio culturale e turistico che non lascia indifferenti ai quattro angoli del globo.

Inoltre, i turisti sono rassicurati dal piano di vaccinazioni intrapreso dall’Italia nel dicembre 2020 che fa sperare in un progressivo allentamento delle restrizioni e in una rinnovata facilità di spostamento per cui iniziano a considerare l’estate 2021 come un’opzione praticabile per tornare a viaggiare nel Bel paese.

In particolare, al sondaggio di European Best Destinations 2021, gli americani hanno votato Roma come la destinazione preferita in assoluto e non è difficile comprenderne il perché: il fascino e la magia della Città Eterna non si discute e i turisti la considerano ideale per un viaggio in famiglia alla scoperta del Colosseo o per una fuga romantica con la splendida cornice di Piazza di Spagna.

La speranza è per tutti è quella che il turismo riparta al più presto e meglio di prima.