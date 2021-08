Desaru Coast, una delle migliori destinazioni del mondo

editato in: da

Una delle migliori destinazioni al mondo è Desaru Coast, sulla costa sud-orientale di Johor in Malesia. Lo sancisce il TIME Magazine che ha nominato il complesso turistico uno dei World’s Greatest Places of 2021, un elenco compilato dalla rete internazionale di corrispondenti del TIME e da esperti del settore (pubblicato il 20 luglio) che comprende le 100 migliori mete da raggiungere.

“Siamo onorati di essere riconosciuti a livello mondiale da una pubblicazione così rinomata e siamo orgogliosi di sventolare la bandiera sia di Johor che della Malesia. Questo è un risultato eccezionale per un team che opera solo da due anni, e dopo quello che è stato e continua a essere un momento difficile per il settore. Con questo fiore all’occhiello, non vediamo l’ora di accogliere ospiti da tutto il mondo una volta che il viaggio riprenderà”, ha dichiarato Roslina Arbak, amministratore delegato e amministratore delegato di Desaru Coast Destination Resort.

Il complesso è situato su 17 chilometri di spiaggia incontaminata ed è un resort di destinazione premium in Malesia, con hotel di fama mondiale ed extra lusso, tra cui il primo in Asia, One & Only Desaru Coast, Anantara Desaru Coast Resort & Villas, The Westin Desaru Coast Resort e Hard Rock Hotel Desaru Coast.

Vanta esperienze e offerte per tutti i gusti ed è adatto a ogni esigenza, per le famiglie, per chi gioca a golf, per chi desidera rilassarsi sulla sabbia dorata. Ospita l’Adventure Waterpark Desaru Coast, uno dei parchi acquatici più grandi del mondo, The Els Club Desaru Coast, 45 buche di golf in totale con due club distinti, Ocean Course e Valley Course, il Desaru Coast Conference Center, struttura per conferenze completamente attrezzata, il Desaru Coast Riverside, vivace villaggio con negozi sul lungomare, e ristoranti dove assaggiare i sapori genuini del Mediterraneo.

La magnifica costa si estende per chilometri, il territorio è ricco di biodiversità e la spiaggia è lambita dalle limpide acque del Mar Cinese Meridionale. Il resort, comodamente raggiungibile via mare, strada e aereo, offre suite indipendenti incorniciate da orizzonti mozzafiato, dalla foresta pluviale all’oceano, complete di ampi spazi interni ed esterni, piscine e SPA private, sontuosi bagni.

Qui una vacanza è piacevole sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti più esigenti.