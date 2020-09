Crociere in offerta: una settimana nel Mediterraneo costa pochissimo

editato in: da

Il battesimo della MSC Grandiosa, la nave della nuova generazione

Le crociere sono riprese. Lentamente e con poche navi che viaggiano solo in Italia ma sono ripatite in tutta sicurezza. Protocolli e misure anti Covid, passeggeri contingentati e nuove regole per godersi comunque una bellissima vacanza all’insegna della spensieratezza, sapendo che la compagnia con cui si viaggia ha messo a punto un sistema igienico-sanitario ottimale.

E per chi vuole partire per una crociera ci sono anche delle incredibili offerte. MSC per esempio offre una vacanza di sette giorni nel Mediterraneo a partire da 299 euro a persona. L’offerta è valida solo fino al 18 settembre e per partenze nello stesso mese. Ma non solo. Alla luce delle vicende legate alla pandemia di Coronavirus, nel prezzo è incluso il Piano di Protezione Covid della compagnia che fornisce la copertura prima, durante e dopo la crociera. E, se si cambia idea, si può effettuare il cambio data gratuito entro 15 giorni dalla partenza.

Ma vediamo di quale crociera si tratta. Si sale a bordo della MSC Grandiosa, una nave di nuova generazione della classe Meraviglia Plus, la più grande della flotta di MSC Crociere che è salpata nel novembre 2019 per il suo viaggio inaugurale. La nave parte da Genova e tocca i porti di Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta.

A bordo della nave più grande d’Europa (323 metri di lunghezza x 41 di larghezza e 72 di altezza per 181mila tonnellate) e una delle più lussuose non mancano di certo i divertimenti. Ci si può rilassare a bordo piscina nella Atmosphere pool che offre circa 10 metri quadrati di spazio pubblico per ospite oppure nella Aurea Spa in stile balinese. Passeggiare sulla promenade sotto le proiezioni sullo schermo a LED lungo quasi cento metri con negozi, 11 ristoranti, 11 bar e locali affacciati su quella che sembra una vera piazza italiana.

La Grandiosa è già una delle navi più green che esistano. Sulla nave sono stati installati alcuni dei più recenti sistemi volti a ridurre l’impatto ambientale e alla salvaguardia dell’ecosistema marino. È dotata di impianti di riciclaggio e di sistemi di gestione dei rifiuti all’avanguardia, nonché di tecnologie avanzate per emissioni più pulite.