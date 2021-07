Crociere, l’offerta di MSC per partire quest’estate

editato in: da

Le crociere sono la vacanza più sicura. Lo hanno dimostrato le partenze dell’ultimo anno che, a parte nei mesi di lockdown, non si sono mai fermate. I protocolli messi a punto dalle compagnie di navigazione come MSC sono stati presi come esempio da tutto il settore turistico.

Tamponi, temperatura corporea, sanificazione, escursioni protette sono solo alcune delle misure adottate e che hanno garantito ai crocieristi di viaggiare serenamente, anche in famiglia. Perché, dunque, non partire per una crociera quest’estate? MSC ha lanciato anche un’offerta last minute per le crociere nel Mediterraneo a partire da 349 euro. L’importante è prenotare entro il 7 luglio.

Ci si può imbarcare a bordo della MSC Splendida, della Magnifica o della Orchestra che propongono itinerari di sette notti verso le mete del Mediterraneo orientale. Se invece si preferisce scoprire le bellissime città del Mediterraneo occidentale allora si può viaggiare a bordo delle due ammiraglie MSC Grandiosa o MSC Seaside, una delle navi più grandi mai costruite in Italia.

Le navi salpano da Genova per toccare i porti sicuri di Marsiglia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia. La Sicilia e la Puglia sono due delle nuove tappe raggiunte dalle navi da crociera, non potendo attraccare nei soliti porti stranieri, e sono davvero una bellissima scoperta. Solo Taranto, “la città dei due mari” merita una visita approfondita, sono tantissimi gli itinerari turistici che si possono seguire e tante le attrazioni da visitare.

A Siracusa, invece, si potrà andare sicuramente a visitare i meravigliosi siti archeologici come il celebre teatro greco, ma si andrà anche alla scoperta del territorio, delle città Barocche che hanno anche fatto da sfondo a diverse puntate della serie Tv “Il Commissario Montalbano” e di Taormina.