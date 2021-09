Crociere MSC in offerta: si parte in due ma paga uno solo

editato in: da

Se si ha un budget ridotto, la crociera è la migliore vacanza da fare. Specie in bassa stagione, quando i prezzi sono ancora più bassi. La compagnia MSC Crociere ha persino lanciato una promozione 2×1, paga uno e si parte in due. Bisogna prenotare entro il 24 ottobre e si parte quest’inverno.

Le destinazioni sono tante, non solo nel Mediterraneo. Infatti, grazie alle nuove “aperture” ai viaggi all’estero da parte del nostro governo, pare proprio che avremo il via libera ai viaggi extra UE. Le crociere in offerta sono anche quelle ai Caraibi, negli Emirati Arabi e le nuove rotte verso l’Arabia Saudita.

La stagione invernale delle crociere parte a ottobre 2021 e termina a marzo-aprile 2022. Man mano che ci saranno novità sulle aperture dei vari Paesi all’arrivo dei turisti internazionali le rotte aumenteranno, con itinerari in numerose destinazioni a breve, medio e lungo raggio.

Per chi preferisce restare vicino a casa, nel Mediterraneo ne sono previste parecchie, minicrociere e viaggi settimanali. La MSC Grandiosa e la Fantasia navigheranno entrambe nel Mediterraneo occidentale salpando da Genova. L’itinerario di MSC Grandiosa prevede tappe a Genova, Civitavecchia, Palermo, Malta, Barcellona, mentre la MSC Fantasia toccherà Genova, La Spezia, Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia. Sarà possibile iniziare e terminare la crociera da uno dei porti italiani, scegliendo quello più vicino a casa propria, quindi.

Visto che stanno riprendendo anche i viaggi verso Dubai, ci saranno crociere a bordo della MSC Virtuosa, una delle ultime navi della compagnia, che partirà da Genova e in 20 giorni arriverà nel Golfo Persico (si può fare questa splendida crociera che attraversa il Canale di Suez e fa tappa in Arabia Saudita, Oman ed Emirati Arabi). Da Dubai (raggiungibile in aereo), a partire dal 27 novembre la nave partirà con crociere settimanali nel Golfo fino alla fine di marzo.

Le splendide crociere nei Caraibi saranno a bordo della MSC Divina e salperanno da Port Canaveral, in Florida, con itinerari di tre, quattro o sette notti verso il Messico e le Bahamas, mentre, a partire da dicembre e fino alla fine della stagione invernale, la nave partirà da Miami per itinerari di tre, sette o undici notti con tappe anche in Giamaica, Honduras, alle Isole Cayman, ad Aruba, in Belize e in Colombia. Da novembre si aggiungeranno anche gli itinerari invernali della nave MSC Meraviglia in partenza da Port Canaveral e della MSC Seashore da Miami. Tutte le navi faranno sempre tappa sull’isola privata di Ocean Cay, che MSC Crociere ha trasformato in riserva marina.

Ma ci sono anche nuovi itinerari quest’anno. A partire da novembre, la compagnia inaugurerà gli itinerari nel Mar Rosso. Le crociere settimanali partiranno da Gedda verso Ar Ras al Abyad, la splendida cittadina dell’Arabia Saudita dal mare cristallino e dalle spiagge incontaminate, Aqaba (in Giordania), Safaga (in Egitto) con la possibilità di fare un’escursione a Luxor, ad Al Wajh (Arabia Saudita) e la possibilità di raggiungere al valle di Al-Ula, sito Unesco, un’oasi nel deserto con reperti archeologici millenari.