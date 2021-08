Crociere, MSC lancia le offerte speciali da settembre a novembre

editato in: da

Godersi il relax vista mare e l’emozione di scoprire ogni giorno un porto nuovo con tante possibilità di divertimento, sport e cultura. MSC lancia tariffe speciali per prolungare l’estate a bordo delle navi della compagnia di crociere e far vivere ai propri ospiti tutto il meglio che hanno da offrire le loro destinazioni del cuore.

Partendo nei mesi di settembre, ottobre o novembre, si può scegliere tra una crociera o mini crociera nel Mediterraneo, ad esempio a bordo di MSC Seaview in partenza per 4 notti da Genova verso Marsiglia e Barcellona a partire da 179 euro a persona.

Oppure navigare per 7 notti a prezzi vantaggiosi, alla volta delle affascinanti capitali baltiche in Nord Europa, dove andare alla scoperta delle meraviglie del Mar Baltico, tra l’atmosfera fiabesca di Visby, i canali di Stoccolma in Svezia, i vivaci colori di Tallin e la storia di Berlino nella località balneare di Warnemünde.

Dai porti di Venezia e Bari, fino a ottobre si può navigare a bordo della MSC Magnifica verso le perle più belle del Mediterraneo orientale, per 7 notti a partire da 349 euro a persona. L’itinerario comprende mete ambite come Atene e Mykonos in Grecia, ancora più belle da visitare fuori stagione, per poi approdare a Spalato, perla della Dalmazia, ricca di monumenti imperdibili.

In alternativa, dal 25 settembre 2021 si può prenotare a prezzi convenienti una mini crociera di 6 notti da Trieste a Genova, a bordo della MSC Splendida. L’itinerario tocca anche la fiabesca Dubrovnik in Croazia, gioiello dell’Adriatico e patrimonio dell’umanità Unesco, la cui bellezza ha ispirato gli ideatori della fortunata serie tv “Game of Thrones”, che l’hanno scelta come location per le atmosfere incredibilmente suggestive.

Chi, invece, parte da Genova, Civitavecchia, Taranto e Siracusa, può optare per una crociera di 7 notti nel Mediterraneo occidentale da settembre a novembre, a partire da 299 euro a bordo della MSC Seaside. La Puglia e la Sicilia sono due delle nuove tappe raggiunte dalle navi da crociera, territori che hanno davvero tanto da offrire.

Proprio quest’estate ha fatto il suo debutto la MSC Seashore, la nave più grande d’Italia, basata su un design rivoluzionario e pionieristico e dotata di una tecnologia all’avanguardia, tanto da essere diventata la prima nave da crociera al mondo a disporre di un nuovo sistema di sanificazione dell’aria, ‘Safe Air’. Da novembre, è pronta a salpare per Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’esclusiva destinazione di MSC nelle Bahamas.