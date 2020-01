Le crociere low cost per partire a primavera

editato in: da

Cosa c’è di più bello che fare una crociera quando le giornate si allungano, le temperature si alzano e inizia la primavera? MSC ha lanciato un’offerta low cost per prenotare una crociera adesso e partire nei mesi di aprile e maggio.

Ci sono alcune crociere nel Mediterraneo che partono da 249 euro a persona. Si può partire per otto giorni e 7 notti a bordo di una lussuosa nave verso le isole greche o immergersi nei borghi antichi della Croazia o ancora godersi le tante attività offerte da città come Marsiglia e Barcellona. Si può prenotare fino al 14 febbraio, un bellissimo regalo di San valentino.

La nave MSC Lirica salpa da Venezia per una crociera verso Dubrovnik, Corfù, Cefalonia Argostoli, Cattaro (Montenegro), Spalato e Trieste. Si tratta di una nave relativamente piccola rispetto ad altre (66mila tonnellate per 275 metri di lunghezza), ma a cui non manca nulla. Dalla spa ai ristoranti, dalle piscine al teatro gli ospiti avranno di che divertirsi la sera dopo le escursioni a terra. Non tutti amano le grandi navi da crociera dove può capitare di perdersi. Alla fine della settimana si saranno fatte sicuramente anche nuove amicizie.

La MSC Opera, invece, parte da Bari diretta a Venezia, Cattaro, Mykonos, Santorini e Cefalonia Argostoli. Questa è una nave lunga 275 metri che è stata completamente rinnovata nel 2015. Può ospitare fino a 2.679 passeggeri. Il restyling ha permesso di ampliare gli spazi comuni, di aggiungere cabine e di adottare tecnologie e impianti all’avanguardia. Tra le novità introdotte, un parco “spray” per i ragazzi, negozi, nuove aree per bambini, un buffet potenziato, una nuova lounge e un grande ristorante.

Ma la crociera più incredibile è quella a bordo della MSC Grandiosa, che parte dal porto di Napoli in direzione di Messina, La Valletta (Malta), Barcellona, Marsiglia e Genova. È la nuova ammiraglia della compagnia di navigazione ed è una vera bellezza. Ha una gigantesca promenade con uno schermo Led lungo quasi cento metri e dove i passeggeri possono intrattenersi tra negozi, bar e locali affacciati su quella che sembra una vera piazza italiana. Un luogo d’incontro per chi viaggia sulla nave che non si annoierà di certo durante la navigazione.

Lunga 323 metri, è una nave da 181mila tonnellate e può ospitare fino a 6.334 passeggeri. Tanti i divertimenti a bordo e tipologie di cabine dove alloggiare: c’è lo studio per chi viaggia single e le cabine family per gruppi numerosi fino alle suite Yacht Club – anche a due piani – che hanno un maggiordomo 24 ore su 24 e una Spa privata. Il prezzo di queste però non è proprio low cost.