A bordo delle navi da crociera per Halloween, a prezzi da paura

Tra i viaggi più sicuri da fare in tempo di Covid, c’è sicuramente una crociera. Le navi, oltre a essere super sanificate in continuazione e a essere provviste di tutti i prodotti per l’igiene personale (gel, mascherine ecc), hanno adottato tutte le misure per garantire ai propri passeggeri una vacanza sicura.

Tampone a ospiti e personale prima di salire a bordo, distanziamento garantito, numero di passeggeri ammessi dimezzato, escursioni a numero ridotto e organizzate con regole ferree (chi non le rispetta viene lasciato giù dalla nave senza fare una grinza): sono solo alcune dei provvedimenti presi per far fronte alla pandemia e scongiurare un’epidemia a bordo.

Ecco perché partire in crociera è la migliore vacanza che si possa fare. Tanto più che b e ci sono spesso offerte. Come quella di Halloween di MSC. Bisogna prenotare entro il 2 novembre per fare una vacanza tutto incluso a partire da 249 euro a persona. In questa cifra sono inclusi anche il Piano di Protezione Covid e il Programma di Prenotazione Flessibile, che consente di riprogrammare la crociera fino a 48 ore prima della partenza.

La MSC Magnifica salpa da Livorno per una crociera di otto notti nel Mediterraneo orientale che fa tappa anche in Grecia e a Malta. La Magnifica è una supernave e solo salire a bordo vale il viaggio. È la nave dei record della compagnia. Non è nuovissima, è stata varata nel 2010, ma lo scorso anno è stata sottoposta a un completo “refitting” ovvero è stata allungata e quindi ampliata e rimodernata.

È stato infatti inserito un nuovo troncone lungo 23 metri che ha aggiunto ulteriori 7.000 metri quadrati di spazi disponibili a bordo diventando così la nave più grande di MSC. Ma a questa nave è stato rifatto anche l’impianto di navigazione che è diventato molto più ecologico. Quindi è anche una nave “green”.

La MSC Grandiosa invece, parte per la crociera di Halloween di sette notti alla volta del Mediterraneo occidentale. Salpa da Genova e fa diverse tappe in Italia e una a Malta. La Grandiosa è la prima nave di classe Meraviglia Plus ed è una delle più smart che esistano: a bordo c’è Zoe, l’assistente di crociera personale che risponde in sette lingue, e la Tv interattiva per avere tutte le informazioni senza fare la fila alla reception. Durante i giorni di navigazione, non ci si può certamente annoiare: per la prima volta a bordo di una nave, ecco una galleria d’arte senza precedenti. Inoltre, l’elegante design degli interni, la cura del dettaglio, la scala di cristallo Swarovski e la cupola a led dell’incredibile Galleria al coperto lasciano senza fiato.