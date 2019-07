Crociere estive: itinerari low cost sulle navi più belle

editato in: da

Partire quest’estate a bordo di una lussuosissima nave da crociera e per di più spendendo pochissimo: sono rimaste poche cabine a bordo di alcune navi di Costa Crociera che salpano tra luglio e agosto alla volta del Mar Mediterraneo.

Otto giorni e sette notti tra ponti, piscine, bar, ristoranti, spa, teatri, discoteche, un cinema 4D e tanti divertimenti, solcando il mare e toccando i porti più belli d’Europa.

Si può partire a bordo della Costa Diadema, una nave da 4.947 passeggeri soprannominata ‘regina del Mediterraneo’, lunga quanto tre campi di calcio messi in fila, con ben 15 ponti e una bellissima passeggiata esterna sul mare che ricrea una vera terrazza all’italiana. La nave parte da Savona e fa tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Cagliari e Civitavecchia per poi tornare al porto iniziale. La crociera costa 549 euro a persona.

La Costa Fortuna, invece, salpa da Olbia, in Costa Smeralda, e in otto giorni fa una crociera toccando i porti di Genova, Marsiglia, Tarragona, Palma e Ibiza per tornare in Sardegna. Un po’ più piccola della Diadema (272 metri), questa nave ospita 3.470 passeggeri e si ispira ai grandi transatlantici italiani del passato, tanto che le aree pubbliche sono decorate con riproduzioni di immagini pubblicitarie degli Anni Venti e con manifesti pubblicitari dei transatlantici Michelangelo e Raffaello. A bordo, cinque ristoranti, 11 bar, quattro piscine – di cui una con copertura semovente – e un acquascivolo a torsione, sei vasche idromassaggio, un percorso jogging esterno, il centro benessere, il Teatro Rex 1932, un casinò e una discoteca. Anche questa crociera estiva costa 549 euro a persona.

La Costa Luminosa solca, invece, il Mediterraneo orientale. Salpa da Venezia e tocca i porti greci di Cefalonia, Mykonos, Santorini, Olimpia per poi tornare a Bari e a Venezia. Questa nave è quella che viene impiegata per fare il giro del mondo. Può ospitare 2.826 passeggeri e 1.050 membri dell’equipaggio. A bordo: 11 bar, tra cui il Coffee & Chocolate Bar, quattro ristoranti, tre piscine, un campo polisportivo, una Spa (Samsara Spa), una discoteca e un cinema 4D, la pista da ballo del Grand Bar e il simulatore di Gran Premio. Il nome “Luminosa” prende ispirazione dai giochi di luce esaltati dai lampadari di Murano, dai cristalli, dai tessuti iridescenti e da una particolare illuminazione teatrale in tutti gli ambienti della nave. Un vero palazzo galleggiante. La crociera estiva costa da 699 euro a persona.