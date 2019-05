In crociera sulla nave di Vasco Rossi, da Genova alla Sardegna

editato in: da

Unire la passione per i viaggi a quella per Vasco Rossi? Grazie all’iniziativa di Grandi Navi Veloci, presto sarà possibile.

In occasione del Non Stop Live 19, che porterà il celebre rocker italiano in giro per l’Italia (e che dopo le sei date sold-out di Milano San Siro, il 18 e il 19 giugno 2019 farà tappa a Cagliari Fiera, in Sardegna), Grandi Navi Veloci ha creato una nave interamente dedicata a lui. È infatti completamente personalizzata, la Rhapsody: dopo lavori durati due mesi, eccola pronta a salpare col volto di Vasco Rossi sulla fiancata e con tante sorprese all’interno.

A rendere noto l’aspetto della straordinaria nave è stato il cantante stesso, dalla sua pagina Facebook. Mandando subito in visibilio i fan. “La nave di Vasco è pronta a salpare! Epica e imponente, una nave così non si era mai vista prima! Personalizzata con l’immagine di Vasco e del suo tour Non Stop Live 19, la nave salperà il 19 maggio per la Sardegna con la tratta Genova – Porto Torres e in occasione dei due eventi del 18 e 19 giugno effettuerà la tratta speciale Genova – Cagliari. La nave si fermerà nel porto di Cagliari per due giorni e due notti”, si legge sul post.

E, a vederla, la nave è effettivamente bellissima. Per gli esterni, il personale tecnico ha utilizzato una particolare tecnica di videomapping: un disegnatore tracciava di notte le linee guida e le scritte, con l’aiuto di un proiettore laser, per poi perfezionarle di giorno. Ovviamente, anche gli interni sono dedicati a Vasco Rossi: una sala cinema proietterà i video dei suoi concerti, e ciascuna sala sarà rinominata coi nomi dei suoi album.

Così, mentre il rocker si rilassava a Villa Paradiso, suo luogo del cuore a Gardone Riviera, i fan si sono goduti la sorpresa: una nave che celebra il loro idolo, dal dj set post-concerto nei saloni sino agli angoli per il merchandising, le proiezioni di filmati storici e di performance live, la Rhapsody sarà una celebrazione della sua carriera in grande stile. I prezzi? Come si legge sul sito, da 175 euro per Genova – Cagliari e per Cagliari – Genova (solo andata), da 350 euro Genova – Cagliari andata e ritorno. Gli iscritti al fanclub Il Blasco potranno usufruire di uno sconto del 15%.