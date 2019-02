In crociera con i personaggi di Star Wars e i supereroi Marvel

editato in: da

Appassionati di Star Wars e fanatici della Marvel Comics, unitevi: per il 2020, la Disney Cruise Line ha in serbo il grande ritorno dei vostri supereroi preferiti a bordo delle navi da crociera Disney Fantasy e Disney Magic.

Destinazione: Caraibi e Bahamas, nei tour tematici (5 e 7 notti) “Star Wars Day at Sea” e “Marvel Day at Sea”. Una notizia “galattica” per tutti i fans di queste celebri produzioni, che consentirà ai più fortunati di solcare gli oceani in compagnia di fantascientifici personaggi come Luke Skywalker, Capitan America, Spider Man, Darth Vader, Kylo Ren, Chewbacca, C-3PO e R2-D2 e tanti altri.

Le crociere proposte dalla compagnia di navigazione statunitense Disney Cruise Line partiranno a gennaio 2020 e proseguiranno fino a marzo proponendo, tra le altre cose, show e spettacoli dal vivo, menu a tema, gadget personalizzati e attività pensate per tutta la famiglia, in particolare per i più piccoli.

Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda l’universo intergalattico di Star Wars, bisognerà procurarsi un biglietto per la nave da crociera Disney Fantasy e partecipare ad uno dei tour “Star Wars Day at Sea” in partenza dalle meravigliose coste della Florida, più precisamente da Port Canaveral.

Chi, invece, vorrà incontrare i celebri paladini della Marvel, salirà sull’altra super-ammiraglia della flotta, la Disney Magic, che salperà nello stesso periodo sempre dalla Florida, ma dal porto dell’assolata Miami.

In entrambi i casi, l’occasione sarà ghiotta per vivere un’esperienza totalmente immersiva a bordo delle navi Disney Cruise Line e celebrare così l’universo delle più popolari saghe cinematografiche in compagnia dei loro protagonisti. E per il gran finale uno spettacolo di fuochi d’artificio a dir poco “spaziale” che illuminerà le notti di tutti i “cosmonauti” in viaggio sull’oceano.

Chi, dall’Italia, non potrà unirsi già da gennaio alla ciurma Disney, non ha di che preoccuparsi. La Disney Cruise Line – che opera tramite le quattro storiche navi da crociera Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream e Disney Fantasy – sta per sbarcare anche nel Italia. A partire dalla prossima estate, infatti, le navi di Topolino partiranno per la prima volta dal porto di Civitavecchia e dal altri porti italiani e offriranno la possibilità di partecipare a fantastiche crociere in giro per il Mediterraneo e il Nord Europa.

Se volevate regalare una crociera ai vostri bambini, ora sapete quale scegliere.