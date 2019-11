In crociera nel Mediterraneo sulla nave di J-AX

editato in: da

Il 10 maggio del 2020 da Savona salperà la nave Costa Magica per una crociera di cinque giorni. Farà tappa a Barcellona e a Marsiglia. E fin qui nulla di diverso rispetto a una classica crociera nel Mediterraneo.

Se non fosse che gli ospiti di questa crociera potranno assistere al primo concerto live sul mare. A esibirsi sarà J-AX che farà un concerto esclusivo.

Ma l’esibizione del rapper sarà uno degli eventi di un ricco programma di feste e musica chiamato “Live on Costa” a bordo della nave.

Già a partire dall’aperitivo, dopo il rientro dalle escursioni, la nave si animerà con speciali dj set e happy hour. Gli show nel teatro di bordo sono stati scelti appositamente per questa crociera: ci sarà il Production Show Radio, uno spettacolo tutto da ballare per celebrare i successi musicali dalla fine degli Anni ’60 a oggi, con tanto di show acrobatico.

Sarà la crociera perfetta di chia ama la vita notturna. Sulla Magica ogni notte ci sarà una festa diversa: Party Con Noi, per festeggiare l’inizio della crociera del divertimento; Banquet Night Party, una festa con musica, intrattenimento, buffet e l’immancabile spaghettata di mezzanotte; Silent Disco Party e persino la Notte Bianca.

Anche le tappe della crociera non sono casuali. E a terra non mancherà ulteriore divertimento. La prima tappa dell’itinerario sarà Barcellona, il 12 maggio, per godersi una passeggiata sulla Rambla o ammirare le meraviglie architettoniche di Gaudì, il museo Picasso, la Sagrada Familia, il Barrio Gotico, il Camp Nou e il quartiere del porto con i suoi tapas bar.

Il giorno successivo, la nave raggiungerà Marsiglia, con il quartiere storico Le Panier, tipico per le case dalle facciate colorate lungo stradine strettissime dove in passato abitavano le famiglie dei marinai, e la zona del porto con i locali dove sorseggiare un “pastis”. Il 14 maggio la nave rientrerà a Savona.

Con i suoi 272 metri di lunghezza la Magica può ospitare fino a 3.470 passeggeri in 1.358 cabine che hanno a disposizione 13 ponti i cui nomi si ispirano ai più grandi Maestri d’arte italiani, Canaletto, Raffaello, Mantegna ecc. Il filo conduttore dell’arredamento di questa nave è la magia dell’Italia che si manifesta con le immagini di alcuni tra i luoghi più belli come la Costa Smeralda, Positano, Portofino e via dicendo.

A bodo della nave gli ospiti trovano quattro ristoranti, 11 bar, quattro piscine – di cui una con copertura semovente – e un acquascivolo a torsione, sei vasche idromassaggio, il percorso jogging esterno, il centro benessere, il Teatro Urbino, un casinò, una discoteca e un centro commerciale. Impossibile annoiarsi.