MSC: notti gratis negli Emirati Arabi e offerte per il Mediterraneo

Se hai sempre sognato di regalarti una crociera, ma sei un po’ spaventato dalla spesa, oggi puoi approfittare delle offerte speciali che MSC Crociere ha deciso di lanciare.

Già di per sé, la MSC Bellissima vale la vacanza: è infatti una nave ultra-tecnologica, col servizio MSC for me – che migliora l’esperienza di bordo connettendo tra loro gli ospiti, l’equipaggio e la nave stessa – e con Zoe, il primo assistente digitale al mondo su di una nave da crociera, un dispositivo dotato di Intelligenza Artificiale integrato in ogni cabina. Ci sono poi gli spettacoli del Cirque du Soleil, i dodici ristoranti internazionali, i venti bar.

Ma, ovviamente, a fare una crociera è soprattutto la destinazione: MSC Crociere ha lanciato un nuovo itinerario negli Emirati Arabi, tra i grattacieli e il deserto. Si raggiunge Doha, in Qatar, con un volo da Milano o da Roma, e si naviga verso Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Muscat, Khasab e Bahrain. Con una super offerta: prenotando entro il 31 maggio, tre notti su quattordici sono gratis. Quando si parte? Il 6 febbraio 2020.

A beneficiare delle tre notti gratis, per la verità, non solo solamente le crociere negli Emirati Arabi Uniti ma molte di quelle che salperanno il prossimo inverno, anche in direzione Mediterraneo e Caraibi.

Ma non è, questa, l’unica offerta che la compagnia di navigazione propone: con Grandestate Plus, prenotando entro il 31 maggio si viaggia durante l’estate nel Mediterraneo, nei Caraibi e nei Nord Europa con bevande illimitate incluse. Tra gli itinerari proposti, la navigazione tra Italia, Malta, Spagna e Francia; tra Italia, Grecia, Albania e Croazia; tra USA, Honduras, Messico e Cuba; tra Germania, Danimarca, Finlandia, Russia ed Estonia.

E se poi il budget a disposizione dovesse essere piccolo piccolo, ci sono sempre le crociere last minute, che partono da 339 euro e che permettono di scoprire angoli straordinari, a patto di riuscire a fare le valigie (quasi) subito: il 20 maggio parte la navigazione tra Italia, Slovenia, Croazia e Albania, oppure tra USA, Honduras, Messico e Cuba. Il 27 maggio si naviga tra USA, Giamaica, Isole Cayman, Messico e Cuba, oppure nel Mediterrano. Sempre, per meno di 500 euro a persona (voli esclusi).

Per regalarsi il lusso d’una crociera, senza dar fondo al portafogli.