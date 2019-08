Crociere d’inverno: con MSC la seconda persona paga la metà

editato in: da

Siete indecisi se concedervi una crociera durante il periodo invernale, perché temete di non potervela godere appieno a causa del clima? L’offerta proposta da MSC Crociere vi permetterà probabilmente di prendere più in fretta la vostra decisione (e di correre a prenotare la vostra vacanza!).

Grazie alla promozione Prezzo Leggero, potrete scegliere tantissime splendide mete da raggiungere a bordo di alcune delle più grandi navi della flotta MSC, ad un prezzo davvero eccezionale. Basta prenotare una crociera entro il 30 settembre 2019, e il secondo passeggero pagherà solamente la metà.

Lo sconto del 50% è valido solo per alcune particolari crociere in partenza nei mesi invernali, che vi porteranno alla scoperta di magnifici itinerari nel Mediterraneo e nelle Antille. Inoltre, è prevista un’ulteriore offerta riservata a chi prenota un viaggio a bordo della MSC Armonia con rotta verso i Caraibi o a bordo della MSC Lirica diretta negli Emirati: la promozione Prezzo Super Leggero consta di una riduzione della quota di viaggio del 50% per il secondo passeggero e del pacchetto bevande incluso nel prezzo. Naturalmente, tutte le offerte sono visionabili sul sito ufficiale della compagnia.

Ma è davvero vantaggioso (a parte il risparmio economico, naturalmente), concedersi una crociera in inverno? Gli itinerari nel mar Mediterraneo raggiungono tante bellissime città tutte da esplorare, come ad esempio Malaga, Tangeri, Funchal, Southampton e Amburgo. Di certo i mesi freddi non sono i più adatti per dedicarsi al classico turismo balneare, ma per visitare in tutta tranquillità alcuni dei Paesi più affascinanti d’Europa è un prezzo ben modesto da pagare. Se comunque preferite il caldo, la scelta che vi offre MSC Crociere è ancora più ampia.

Potreste optare per le Antille, che anche nel periodo compreso tra novembre e marzo raggiungono facilmente temperature ben superiori ai 20°. Le suggestive spiagge bianche, le acque cristalline e la natura incontaminata che caratterizzano il paesaggio di mete esotiche quali Guadalupe, Dominica e Antigua vi regaleranno momenti di puro relax. Anche le rotte caraibiche sono perfette per chi ama il sole. Le sue destinazioni tropicali – il Messico, le isole Cayman, Panama e molto altro – sono tra le più belle al mondo, considerate dei veri e propri paradisi in terra. Inoltre le crociere ai Caraibi vi permetteranno di scoprire Ocean Cay Marine Reserve, la prima riserva naturale di MSC dove dedicarsi a tantissime splendide attività, ma anche di fare un po’ di shopping a Miami, in alcune delle sue boutique più particolari.

Infine, le crociere che fanno rotta negli Emirati vi porteranno alla scoperta di città che riescono a coniugare perfettamente il fascino del tempo passato e le linee futuristiche dell’architettura moderna. Dubai, Abu Dhabi, Doha, Bahrein: queste sono solo alcune delle mete più apprezzate dai visitatori, dove immergervi in un’esperienza unica al mondo.