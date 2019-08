Nel 2021, salperà la crociera in Antartide alla volta dell’eclissi solare

editato in: da

Sono tantissimi i turisti che adorano viaggiare in crociera, svegliandosi ogni mattina in un posto diverso senza doversi spostare di un metro. E a bordo di queste splendide navi che visitano luoghi meravigliosi è possibile fare esperienze che non dimenticherete mai. Come assistere ad un’eclissi di sole.

Da sempre gli uomini ammirano con stupore lo spettacolo dell’eclissi, che si verifica quando la Luna si frappone tra la Terra e il Sole, oscurando il cielo per qualche minuto. Potete immaginare come sia affascinante godere di questo incredibile (e abbastanza raro) avvenimento a bordo di una nave da crociera, nella splendida cornice dell’Antartide. Qualche fortunato avrà la possibilità di salpare con la Sea Spirit proprio per un’avventura di questo tipo, decisamente unica nel suo genere.

La nave appartiene alla compagnia Poseidon Expeditions, che da anni organizza crociere tra i ghiacci del continente antartico. Per il 2021, ha in progetto una spedizione davvero particolare, che permetterà ai partecipanti di ammirare l’eclissi solare prevista per il 4 dicembre di quell’anno. La crociera partirà il 20 novembre da Ushuaia (Argentina), la città più australe del mondo. Nel corso dei 23 giorni di navigazione, verranno toccate moltissime mete spettacolari quali le isole Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich australi.

Il 14esimo giorno della crociera, la nave si dirigerà a sud-ovest della Georgia del Sud attraversando il mare di Scotia, verso l’Antartide. Con un pizzico di fortuna, grazie all’abilità del capitano, i passeggeri potranno assistere all’eclissi solare proprio nell’esatto punto in cui il Sole verrà completamente oscurato dalla Luna. Lo spettacolo di passare, in pochi istanti, dalla luce del giorno al buio completo è qualcosa di davvero affascinante, che siamo sicuri lascerà a bocca aperta tutti gli ospiti della Sea Spirit.

Naturalmente, il costo di una crociera di questo tipo non è di poco rilievo: i prezzi, visionabili sul sito ufficiale della compagnia, partono da circa 18.000 dollari a testa (poco più di 16.000€) per una sistemazione in cabina tripla. Tutte le suite della nave sono però dotate di ogni comfort e arredate in maniera lussuosa, per garantire un viaggio indimenticabile ai suoi passeggeri – a proposito, la Sea Spirit può ospitarne fino a 114. Anche gli spazi comuni, ampi e decorati con materiali di gran pregio, sono curati in ogni piccolo dettaglio e permettono agli ospiti di sentirsi perfettamente a proprio agio.