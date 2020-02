In Francia, una crociera gastronomica a 12 stelle: alla scoperta dei ristoranti stellati

editato in: da

Una crociera è la vacanza ideale per chi sogna un soggiorno da favola. Ma perché non unire anche una cena al giorno in un ristorante stellato diverso? Sembra un sogno (extralusso) e invece è realtà: si tratta della nuova crociera gastronomica a 12 stelle è, avventura perfetta per deliziare il palato.

La navigazione fluviale, alla scoperta della splendida Borgogna tra affascinanti tour e degustazioni private, parte da Saint-Jean-de-Losne e prosegue verso Lione fermandosi in un ristorante diverso ogni sera. Al termine, i passeggeri avranno vissuto l’incredibile esperienza di aver cenato nei migliori ristoranti per un totale di 12 stelle Michelin.

La prima tappa è il pranzo presso La Côte Saint-Jacques, due stelle Michelin, lungo la riva del fiume Yonne. La crociera prenderà il via con un pasto gourmet che comprende piatti quali rosette di aragosta con insalata di noci di palma fresca e parfait di uova con pregiato tartufo bianco d’Alba e lenticchie verdi del Puy. Dopo il lauto pranzo, i passeggeri salgono di nuovo a bordo per un cocktail e, più tardi, per la cena.

Altro ristorante stellato dove vivere un’esperienza gastronomica unica è il George Blanc, tre stelle Michelin dal 1981, che propone una cucina che unisce la rivisitazione della tradizione con prodotti di grande qualità seguendo il corso delle stagioni.

La cena conclusiva si svolgerà, invece, presso il celebre ristorante Paul Bocuse a Lione dove gli ospiti gusteranno la leggendaria zuppa di tartufo nero, ideata per festeggiare il riconoscimento della Legione d’Onore, del famoso chef definito “il cuoco del secolo”, padre della cucina francese.

Gastronomia d’eccellenza ma anche la bellezza del territorio: tappe salienti della crociera saranno la visita a un castello dove viene prodotto vino di Borgogna dal Medioevo e un tour privato dell’Hotel-Dieu di Beaune, la principale architettura storica della città, in stile tardo gotico perfettamente conservato, affacciato su Place Carnot. Monumento storico, ospita un museo di storia della medicina con una collezione di 5000 oggetti, mobili, arazzi, vasi da farmacia e sculture.

Ma non basta: il tour della crociera gastronomica condurrà gli ospiti tra caratteristici vigneti, storiche abbazie e basiliche decorate. La partenza è fissata per il 9 agosto 2020 e il prezzo si aggira sui 7.333 euro a persona con tutti i memorabili pasti giornalieri inclusi.