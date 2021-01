Crociera: la formula di viaggio più sicura per l’estate

editato in: da

Come sarà la situazione Covid la prossima estate? Ne saremo venuti fuori oppure no? Speriamo bene. In ogni caso, pensando positivo, si può iniziare a prenotare una crociera. Che siate dei crocieristi navigati o dei beginner che hanno letto che in nave si viaggia in totale sicurezza, c’è una nuova iniziativa di MSC Crociere che garantisce la riprogrammazione del viaggio, nel caso non si potesse partire, oltre a risparmiare fino al 100% della quota crociera.

Se si prenota entro il 31 gennaio, con la formula Sicuro e Sereno, la data della vacanza è flessibile fin dal momento della prenotazione. Per tutte le partenze fino all’estate 2021 si potrà infatti effettuare un cambio data gratuito entro 15 giorni dalla partenza per i pacchetti “Solo crociera” e fino a 21 giorni prima della partenza per i pacchetti “Crociera più volo”. E chi prenota entro il 28 febbraio si risparmia sulla quota di crociera, una formula chiamata “SalvaEstate”. Infine, la formula “SalvaEstate Plus” prevede anche il pacchetto bevande illimitate Easy e le quote di servizio alberghiero per tutti gli occupanti della cabina. Chi sceglie una super cabina Esperienza Aurea o una delle suite dello Yacht Club la tariffa avrà anche un pacchetto Wi-Fi Browse & Stream con accesso a Internet illimitato per un dispositivo per tutta la durata della crociera.

Al momento le crociere sono considerate tra le formule di viaggio più sicure, grazie all’applicazione rigorosa di protocolli di salute e di tutela dei passeggeri. MSC ha messo a punto un programma insieme a esperti internazionali e autorità competenti. Un progetto che prevede lo screening universale con il tampone obbligatorio per tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio prima dell’imbarco; misure igienico-sanitarie ulteriormente rafforzate in tutta la nave; il distanziamento sociale a bordo; l’uso di mascherine protettive nelle aree pubbliche; l’utilizzo della tecnologia per facilitare la tracciabilità dei contatti a bordo e le escursioni a terra protette in modo da evitare occasioni di contatto.

Le prime navi di MSC prenderanno di nuovo il largo il prossimo 24 gennaio. La prima a salpare dal porto di Genova sarà la MSC Grandiosa con crociere settimanali fche fanno tappa a Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta.