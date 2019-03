Costa Venezia, porte aperte al mercato cinese

editato in: da

Costa Crociere presenterà ufficialmente Costa Venezia in una cerimonia di battesimo che si terrà a Trieste per la prima nave progettata per il mercato cinese.

Costa Crociere ha scelto Trieste per la presentazione della splendida Costa Venezia, realizzata nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. L’intera città sarà invitata a prendere parte ai festeggiamenti per una nave unica per la compagnia. Si tratta infatti del primo modello progettato appositamente per il vasto mercato crocieristico cinese.

Il programma è molto ampio e dettagliato, con il primo grande evento rappresentato dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ovvero le Frecce Tricolori. Il team acrobatico sarà in volo sopra il porto di Trieste alle 15.30, regalando un vero e proprio spettacolo ai tanti presenti. Questi potranno ammirare numerosi passaggi in formazione serrata proprio sopra Costa Venezia. La cerimonia di battesimo vera e propria avrà invece inizio alle 16.30, per la precisione presso il Teatro Rosso della nave stessa. Il tutto verrà trasmesso live in Piazza Unità d’Italia grazie all’installazione di un mega schermo.

Costa Crociere seguirà alla perfezione la tradizione marittima, il che vuol dire eseguire l’inno nazionale, considerando come la nave varerà bandiera bianca. In seguito verrà consegnata una campana al Comandante Giulio Valestra, che procederà a posizionarla sul ponte di comando. Spazio inoltre al Vescovo di Trieste, sua eccellenza Gianpaolo Crepaldi, che avrà il compito di benedire la Costa Venezia, come da tradizione.

Come da tradizione, la rottura della bottiglia avrà come protagonista una madrina, che in questo caso sarà Gan Beiye, invitata con la sua famiglia. Sono stati selezionati tra i clienti più fedeli di Costa in Cina. La loro prima vacanza con l’azienda italiana risale al 2011 e da allora non si sono più fermati. Gli ospiti sono però molti di più, circa 2mila, provenienti da Cina, Corea del Sud e Giappone, così come ad alcuni Paesi europei. Organizzata per loro una cena di gala, al via alle ore 19.30, con menù ispirato dallo chef italiano Umberto Bombana. Alle 21.00 si farà ritorno nel Teatro Rosso per assistere allo show Venezia Innamorata, ispirato alle storie d’amore di Casanova.

Il programma giornaliero si concluderà a mezzanotte con uno spettacolo da più di 3mila fuochi d’artificio. Le attività dedicate agli ospiti dureranno fino al 3 marzo, quando Costa Venezia prenderà il largo verso Grecia e Croazia.