Costa Crociere, l’offerta speciale per il balcone sul mare

Anche le crociere sono, finalmente, ripartite. E la famigerata Costa Crociere, dopo aver annunciato bellissimi itinerari in tutta Italia e anche la programmazione del 2021, ha deciso di lanciare un’offerta piuttosto allettante. La compagnia di navigazione, di fatti, ha messo a disposizione le cabine con balcone sul mare allo stesso prezzo di quelle esterne.

Ma non è tutto. Compresi nella promozione ci sono anche colazioni, pranzi, cene e bevande illimitate e la possibilità di cancellare gratuitamente fino a 15 giorni prima della partenza. Tuttavia l’offerta è limitata. Questa, infatti, è valida per prenotazioni effettuate dal 27/09/2020 al 30/11/2020 e per le partenze entro il 30/11/2021. Anche se sono escluse le crociere ai Caraibi, le crociere di posizionamento da/verso i Caraibi e il “Giro del Mondo”.

Ma quali sono le crociere sulle quali poter salire a bordo e approfittare del balcone sul mare? Nei fatti sono moltissime, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di darvi alcuni suggerimenti.

Per esempio un itinerario assolutamente mozzafiato è quello che conduce alla scoperta del Nord Europa. In particolare Costa Crociere porterà i suoi passeggeri in viaggio tra i favolosi fiordi e le eleganti Capitali baltiche. Con partenza da Savona è possibile raggiungere, in 14 giorni, località come Barcellona, Cadice, Lisbona e La Coruna, per poi dirigersi verso tutte le meraviglie nordiche come quelle che è possibile osservare a Kiel, Kristiansand e Copenhagen e a partire da 1,309 euro a persona.

Oppure, potreste decidere di farvi una settimana nel Mediterraneo. Magari il bellissimo itinerario con partenza da Civitavecchia e che passa per Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma de Maiorca e poi di nuovo Italia. Più precisamente nella splendida città di Palermo che, grazie alla sua inestimabile bellezza, all’atmosfera da sogno e al cibo sublime, entra dolcemente nel cuore di tutti i suoi visitatori. Crociera di ben 8 giorni e da soli 769 ero a persona per un all inclusive, il balcone sul mare e anche interessanti offerte per le escursioni.

Infine, un’altra intrigante scelta potrebbero essere i 13 giorni di crociera nelle splendide isole Canarie passando per la Francia, a partire da soli 1,199 euro a persona e con le stesse opzioni dell’itinerario precedente.

Insomma, non resta che prenotare un viaggio via mare e godere di una crociera a prezzo economico, ma con balcone sul mare.