Costa Crociere, nuovi e meravigliosi itinerari per il 2021

Costa Crociere, compagnia di navigazione italiana, dopo aver aver annunciato la bellissima programmazione invernale dedicata all’Italia, ha appena presentato tanti nuovi itinerari che salperanno tra aprile e novembre 2021.

A piccoli passi, infatti, Costa sembra tornare sempre di più alla normalità. E questo lo dimostra anche la futura programmazione che vedrà arricchire ulteriormente l’offerta nel Mediterraneo e, soprattutto, vedrà tornare gli itinerari del Nord Europa durante l’estate.

Nel dettaglio: da marzo fino all’autunno 2021, la compagnia prevede di posizionare regolarmente Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica nel Mediterraneo occidentale. Questo vuol dire che queste tre meravigliose navi opereranno itinerari di una settimana in Italia, Francia e Spagna.

Altre tre imbarcazioni, invece, partiranno alla volta del Mediterraneo orientale e con itinerari di una settimana: Costa Deliziosa salperà verso le isole greche; Costa Luminosa navigherà in direzione Grecia e Croazia e Costa Magica porterà i propri passeggeri in Grecia e a Malta.

Saranno, invece, quattro le navi impiegate negli itinerari nel Nord Europa e durante la stagione estiva 2021. Costa Fortuna e Costa Diadema partiranno per crociere di una settimana nelle capitali del Baltico e nei fiordi norvegesi.

Mentre Costa Favolosa offrirà viaggi di ben 14 giorni tra le incredibili meraviglie naturali dell’Islanda, altri 9 giorni farà rotta verso i fiordi norvegesi e per 14 giorni naivigherà verso l’Irlanda, la Scozia e l’Inghilterra.

Costa Fascinosa, invece, opererà itinerari di 12 giorni sino a Capo Nord e di 9 giorni nel mar Baltico.

Ma non è finita qui, nel corso della primavera e dell’autunno 2021, Costa Fortuna, Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa saranno impegnate ancora nel Mediterraneo. In particolare Costa Diadema toccherà le meraviglie uniche di Israele e Turchia e con due diversi itinerari di ben 2 settimane.

Mentre Costa Fortuna effettuerà mini-crociere nel Mediterraneo occidentale e Costa Favolosa offrirà altrettante mini-crociere in primavera e viaggi di 10 giorni in Marocco in autunno.

Infine, Costa Fascinosa effettuerà itinerari di 10 giorni verso le meraviglie di Lisbona, straordinaria capitale del Portogallo.

Insomma, il calendario di Costa Crociere per il 2021 è davvero ricco di itinerari straordinari e che portano alla scoperta di meravigliose perle di questo Pianeta. Non resta che scegliere la crociera dei propri sogni e aspettare il 2021 per imbarcarsi.