Parte la crociera del cioccolato nel Mar Mediterraneo

Un intero viaggio in crociera dedicato alla scoperta del cioccolato, tra degustazioni ed eventi imperdibili che ci regaleranno grandi emozioni: la proposta di Costa Crociere è davvero originale – e molto allettante, soprattutto per i buongustai.

Di itinerari stupendi, all’insegna dell’avventura o dell’esplorazione di alcuni tra i luoghi più belli del mondo, ce ne sono un’infinità. Ma quello studiato da Costa Crociere in collaborazione con Eurochocolate è senza alcun dubbio uno dei più bizzarri e interessanti mai organizzati. Si tratta infatti di una crociera interamente dedicata al cioccolato, che vi permetterà di vivere un’esperienza unica a bordo di una splendida nave, la Costa Pacifica, che toccherà diverse città europee. La Eurochocolate Cruise è sicuramente la prima nel suo genere ad offrire un’esperienza di questo tipo, e siamo sicuri che si rivelerà un grande successo.

In partenza il 16 aprile 2020 da Civitavecchia, la crociera si dirigerà verso Genova, per poi far tappa a Barcellona, Palma di Maiorca, Malta e Catania. Nel corso della navigazione, a bordo si terranno numerosi eventi all’insegna del cioccolato, tra cui alcuni interessanti laboratori di Eurochocolate: i workshop permetteranno ai passeggeri di scoprire tutti i piccoli e grandi segreti della pasticceria amatoriale. Un esempio è il corso di Ciocopasticceria, durante il quale un maestro pasticcere mostrerà dal vivo la preparazione di alcune squisite ricette, il cui ingrediente principe è naturalmente il cioccolato.

I più golosi invece potranno assaporare alcuni inaspettati abbinamenti proposti nel corso di tre degustazioni, guidate da un esperto Choco Taster. La famosa blogger Sonia Peronaci, inoltre, terrà uno show cooking in cui svelerà alcuni dei suoi segreti, e al termine dell’appuntamento si potrà assaggiare uno dei suoi manicaretti. Non tutto si svolgerà però a bordo: uno degli eventi più attesi è il tour guidato che si terrà a Barcellona, per scoprire tante curiosità gastronomiche e per visitare il famoso Museo del Cioccolato.

Le serate a bordo di Costa Pacifica saranno animate grazie agli eventi di Cioccolatomania: 3 importanti ospiti, scelti tra i più famosi maestri cioccolatieri nazionali e internazionali, saranno a bordo per regalare ai viaggiatori delle esperienze incredibili. Guido Gobino, Enric Rovira e Pierpaolo Ruta saranno protagonisti di tre imperdibili appuntamenti che condurranno gli ospiti in un vero e proprio viaggio sensoriale. L’ultima sera verrà organizzato anche un gioco di animazione divertentissimo, il Choco Quiz. Tante domande a tema cioccolato, alle quali i partecipanti dovranno rispondere per tentare di aggiudicarsi il premio finale: un weekend a Perugia per Eurochocolate 2020.