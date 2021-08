Cosa sapere se stai per organizzare un viaggio in Albania

editato in: da

È di nuovo possibile tornare in Albania anche per turismo. Una buona notizia che potrebbe spingere molti dei nostri connazionali a prenotare presto un viaggio in questa Terra da sogno e dal mare cristallino. Ecco perché abbiamo deciso di scrivere una semplice guida su cosa sapere se si vuole organizzare un viaggio in Albania.

Le regole per viaggiare in Albania

Le frontiere dell’Albania sono aperte e l’ingresso nel Paese è permesso agli stranieri senza particolari restrizioni (né test, né auto-isolamento). Tutti i passeggeri che possono entrare nel territorio della Repubblica d’Albania, oltre a rispettare i protocolli sugli standard internazionali delle compagnie aeree in tutto il mondo, devono anche seguire e rispettare le regole di seguito elencate:

i passeggeri possono accedere a punti automatizzati in aeroporto che forniscono loro mascherine (obbligatorie all’interno) e disinfettanti; Nel caso in cui i passeggeri manifestino sintomi, sarà chiesto loro di interrompere il viaggio e di rispettare le regole del loro Paese di domicilio.

Tuttavia, è giusto sapere che all’arrivo possono essere effettuati esami sanitari e controlli della temperatura.

Situazione epidemiologica in Albania

A partire dal 15 giugno 2021 sono stati aperti 28 centri sanitari estivi nelle zone turistiche dell’Albania che, oltre a personale qualificato, sono dotati di test rapidi per il Covid-19. Sono consentiti, inoltre, raduni all’aperto fino a 50 persone, seguendo il protocollo di regole e il distanziamento sociale stabilito dall’Istituto di Sanità Pubblica Albania.

Vige anche il coprifuoco dalle 00:00 alle 06:00 e questi stessi orari valgono anche per bar e ristoranti, ad eccezione del servizio delivery. Non è più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, ma la regola è ancora in vigore per gli spazi al chiuso e sui mezzi pubblici. I locali notturni rimangono chiusi, la musica è consentita fino alle 22:00. Sono permessi, inoltre, campionati sportivi, attività di teatri, spettacoli artistici, culturali e convegni con una capienza ridotta fino al 30%.

I negozi sono aperti con misure di sicurezza adeguate, come l’uso di disinfettante per le mani e il distanziamento sociale.

Cosa fare al rientro in Italia

Dal 31 luglio al 30 agosto 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 29 luglio 2021, sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi facenti parte dell’elenco D senza necessità di motivazione (ad eccezione di eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale). All’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D (tra cui l’Albania), è obbligatorio:

Compilare un formulario online di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli;

Presentare alla compagnia aerea, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico , condotto con tampone, effettuato nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica;

, condotto con tampone, effettuato nelle precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica; Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque giorni;

(informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.

I bambini al di sotto dei sei anni di età sono sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico all’arrivo in Italia.

Si ricorda, tuttavia, che le regole di ingresso nei vari Paesi sono in continuo aggiornamento a causa dell’evolversi della pandemia. Per questo motivo, prima della partenza e del ritorno, vi invitiamo a visionare i siti istituzionali dei Paesi di destinazione e il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ViaggiareSicuri.