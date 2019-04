Cosa desiderano i viaggiatori dalle compagnie aeree

editato in: da

L’International Air Transport Association ha chiesto a 10408 passeggeri di tutto il mondo di condividere le proprie opinioni sull’esperienza di volo fatta. I risultati? Rivelano ciò che i viaggiatori chiedono più frequentemente alle compagnie aeree.

L’indagine ha rivelato che i passeggeri vorrebbero un’esperienza di viaggio sicura e senza soluzione di continuità dalla prenotazione all’arrivo. È un compito arduo perché le compagnie aeree devono coordinarsi con governi, autorità di regolamentazione, aeroporti e aziende tecnologiche per farlo. Una sorpresa riguarda invece la poca disponibilità da parte dei passeggeri di condividere i dati personali in cambio di un’esperienza di viaggio più personalizzata. I recenti problemi di violazione dei dati in aziende come Facebook, Uber e British Airways hanno probabilmente influito su questa scelta. A tal proposito si sta lavorando per stabilire un quadro di fiducia che garantisca la condivisione sicura dei dati, la conformità legale e la privacy.

Il sondaggio ha anche rivelato che il 45% dei viaggiatori consegnerebbe i propri passaporti se si potesse viaggiare grazie all’identificazione biometrica. Nei prossimi anni si potranno vedere più scanner facciali ai checkpoint e potremmo persino usare le nostre impronte digitali per pagare gli acquisti duty free, ma secondo i dirigenti delle compagnie aeree non ci libereremo dei passaporti cartacei prima del 2030.

Gli intervistati sono stati anche molto chiari riguardo alle cose che non vogliono. Il 57% non vuole passare attraverso i controlli di sicurezza, il 53% non vuole avere fastidi al controllo all’immigrazione, mentre il 56% non vuole stare in piedi in giro per reclamare i bagagli mentre il carrello dei bagagli gira e rigira. La maggior parte di coloro che hanno partecipato al sondaggio desiderano ricevere avvisi affidabili dalla compagnia aerea sui cambiamenti durante il viaggio.

Un numero crescente di passeggeri preferirebbe ricevere aggiornamenti dalle app delle compagnie aeree piuttosto che tramite SMS o e-mail. Circa l’82% degli intervistati ha dichiarato di volere aggiornamenti di volo digitali, il 49% vuole informazioni sulla posizione di propri bagagli e sul periodo di consegna. Infine, il 46% afferma che vorrebbe che la compagnia aerea effettuasse nuovamente la prenotazione e emettesse nuove carte d’imbarco quando ci sono cambi di volo.

Il digitale non è l’unica cosa che i passeggeri pensano possa essere migliore. Sull’aereo, il 42% degli intervistati ha dichiarato di volere più spazio per i bagagli. Ottima invece la valutazione sui posti messi a disposizione dalle compagnie aeree, con una maggiore preferenza rispetto allo scorso anno per gli schermi sui sedili posteriori rispetto alla possibilità di usare un proprio dispositivo. Al tal proposito i passeggeri vorrebbero che le dimensioni dello schermo venissero aumentate e la possibilità di accedere a contenuti premium.

Infine il Wi-Fi in volo è diventato di rilevanza fondamentale. Un buon numero di passeggeri vorrebbe organizzarsi all’ultimo minuto per raggiungere la destinazione e il 39% dichiara di utilizzare la connessione in volo per consultare le informazioni sul proprio viaggio. Il 37% utilizza il Wi-Fi per prenotare soggiorni in hotel o gli spostamenti dall’aeroporto.