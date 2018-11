A Copenaghen, turisti e locali si incontrano nel primo Laundromat Cafè al mondo

editato in: da

Lavanderie automatiche trasformati in luoghi per incontrarsi e fare amicizia. L’idea arriva dalla Danimarca, patria dell’ormai noto spirito “hygge”, si chiamano Laundromat Cafè e si trovano a Copenhagen precisamente nei quartieri di Nørrebro, Østerbro e Frederiksberg.

Oltre quattromila libri a disposizioni, giornali, riviste, giochi da tavolo, cibo, bibite e internet, tutti servizi a disposizione di coloro che frequentano le lavanderie e che attendono il lavaggio. Un luogo speciale per turisti, residenti e studenti che in attesa di pulire il loro abiti sporchi possono dedicare un po’ di tempo in tranquillità e spirito di accoglienza.

I Laundromat Cafè hanno dei veri e propri menu con brunch, burger, panini, dolci, succhi, frullati, caffè, tè, cioccolata calda, vini e una quarantina di tipi di birra. Tutti i cibi sono fatti in casa e l’esperienza di queste lavanderie automatiche ha avuto talmente tanto successo da diventare location di una serie tv danese di grande successo. “Le persone amano fare più cose allo stesso tempo e risparmiare tempo incontrando gli amici mentre fanno il bucato” ha spiegato il proprietario e cofondatore, l’islandese Friðrik Weisshappel.

“L’idea è quella di combinare il bucato con la socializzazione in un contesto accogliente e confortevole dove mangiare, bere, leggere e navigare sul web”. Il Laundromat Cafè incarna totalmente lo spirito “hygge” che identifica un sentimento di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità per coltivare la propria felicità quotidiana.

In Italia non mancano esempi simili con il Wash Bubble Bar di Torino, lavanderia-tavola calda. Così come negli Stati Uniti dove qualche anno fa si diede vita all’ormai chiuso Brainwash Café. Il Laundromat Cafè però incarna pienamente lo spirito danese con riferimenti pop art, divani, lampade e sgabelli che danno vita all’atmosfera tipicamente nordica.

Gli orari di queste lavanderie prevedono la colazione dalle 9 alle 11,30, il brunch tutti i fine settimana fino alle 14, burger e piatti speciali dalle 11,30 e il menu completo a partire dalle 14. Un punto di riferimento per i turisti che potrebbero dare una svolta al proprio viaggio. Uno stile di vita da poter provare ogni giorno dalle 9 del mattino alle 9 di sera, anche se le lavatrici sono disponibili solo dal lunedì al venerdì.