Dalle sirene agli UFO, le più strane Convention degli Stati Uniti

editato in: da

Alla scoperta delle convention più bizzarre, che trovano terreno fertile negli Stati Uniti. Dai sosia agli amanti delle sirene, ce n’è per tutti i gusti.

Nel mondo esistono convention di ogni sorta, che si tratti di sviluppo tecnologico o ambientale, di innumerevoli settori lavorativi o di passioni un po’ più nerd. Volgendo lo sguardo nello specifico agli Stati Uniti, ci si renderà facilmente conto di quanto siano ormai diffuse. Qualsiasi ambito vanta ormai la propria convention, anche il più bizzarro. Non importa quanto di nicchia si ritenga il proprio “settore”, lì fuori ci saranno altri che guardano al mondo con gli stessi occhi.

Nella vita di tutti i giorni le subculture trovano spazio su forum e community online. Non c’è però nulla di meglio che un incontro di persona, stringendo nuovi legami e scoprendo sfumature di un universo che si credeva di conoscere alla perfezione. Ogni anno vengono organizzate milioni di convention negli Stati Uniti, nelle quali sono ben accetti anche i curiosi, pronti a visitare stand e apprezzare rappresentazioni di un universo culturale che non gli appartiene ma che li incuriosisce.

Un chiaro esempio è dato dalle myriad mermaid conventions che ogni anno si svolgono in America, a partire da MerMagic Con, in programma dal 22 al 24 febbraio in Virginia. Una miriade di colori, workshop dedicati al freediving e sessioni di mermaid styling, per ricreare costumi da sirena e tritone a casa. A giugno si tiene invece il Mermaid MegaFest, dal 14 al 15, in Michigan. Dal 12 al 14 luglio invece spazio al California Mermaid Convention a Sacramento.

Quando si parla di convention variopinte, ricche di persone in maschera, il pensiero va spedito al Comic-Con di San Diego, che si terrà dal 18 al 21 luglio. C’è però un mondo lì fuori ben più ampio, come dimostrato dalla community dei sosia, che dal 28 agosto all’1 settembre si riunirà presso il Florida Hotel and Conference Center di Orlando per l’annuale Sunburst Convention of Celebrity Impersonators. Un vero e proprio spettacolo ricco di costumi ben dettagliati, trucchi e tanto divertimento. Da appassionato o spettatore, è un evento da non perdere. Una subcultura così ampia da dedicare intere convention a singoli personaggi storici, dalla politica alla musica, da Abraham Lincoln a Elvis Presley.

La lista è quasi infinita e all’appello non potevano mancare gli appassionati del mondo UFO, che si riuniranno tra il 12 e il 14 aprile per il 32esimo nella Ozark Mountain UFO Conference, la più antica degli Stati Uniti. Il tutto presso il Best Western Inn, a Eureka Springs, in Arkansas.