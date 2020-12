Le foto dell’incontro magico e romantico tra la Luna e Venere

editato in: da

Ci sono spettacoli così magici e suggestivi che non si possono raccontare, ma solo osservare. E dove non arriviamo noi a viverli in prima persona e a “toccarli con mano” ecco che ci pensano le fotografie scattate, le stesse che ci restituiscono immagini favolistici che ci consentono, ancora, di sognare.

E se è vero che questo 2020 è stato un anno faticoso e sofferto, dove tutti abbiamo perso qualcosa, è altrettanto vero che la natura è stata piuttosto generosa con noi, come se le sue azioni fossero un invito alla resilienza. Tutti i 12 mesi che abbiamo vissuto, infatti, sono stati contraddistinti da spettacoli di incredibile bellezza che si sono susseguiti proprio sopra i nostri occhi.

Prima la Super Moon, quel particolare evento che, grazie alla coincidenza di una Luna piena con una minore distanza con la Terra si è mostrata a noi più bella e vicina che mai, poi la danza dei corpi celesti e quegli abbracci, più o meno visibili all’occhio umano, che hanno fatto il giro del web.

Ed è stata, ancora una volta, la congiunzione tra la Luna e Venere a destare meraviglia e stupore in tutto il mondo. Questo avvicinamento tra i due corpi celesti è stato più visibile a Pechino, la grande capitale della Cina, e le fotografie non sono tardate ad arrivare.

Gli abitanti della città hanno potuto ammirare uno spettacolo senza eguali, complici le condizioni metereologiche favorevoli e un cielo limpido più che mai, illuminato, per l’appunto, solo dalla presenza dei due corpi celesti. Il 13 dicembre, dal tramonto all’alba, i cittadini di Pechino hanno potuto ammirare il pianeta Venere mentre danzava magicamente verso la Luna.

Si tratta di uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’anno, ma non unico per l’appunto. Gli show più belli di questo 2020 sono quelli che abbiamo potuto ammirare a testa insù e ognuno di questi ci ha emozionati in maniera univoca.

E ora, per concludere in bellezza l’anno, ecco che ancora una volta i due astri si sono avvicinati: bellissimi ed estremamente fotogenici, sono stati immortalati da chiunque abbia potuto ammirare lo spettacolo.