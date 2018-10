Ecco il concorso per dormire (gratis) nella suite del Grinch

editato in: da

Il vostro spirito natalizio è identico a quello del Grinch? Non sentitevi sbagliati: ora potrete vivere, almeno per qualche giorno, esattamente come lui. O quasi.

Il sito Laterooms.com ha dato il via ad un concorso, mettendo in premio una notte (gratis) nella suite che un hotel quattro stelle nel cuore di Londra ha trasformato nella stanza del Grinch. Un vincitore e il suo fortunato ospite potranno dormire, la notte del 20 dicembre, in un letto verde e rosso, che somiglia ad una slitta con lo sguardo corrucciato.

La location è quella del prestigioso Strand Palace, hotel del West End premiato per la sua ospitalità e l’eleganza dei suoi ambienti. La stanza che ha per l’occasione arredato, però, è pura irriverenza: tappeto di pelliccia verde, luci che somigliano a dei bastoncini di zucchero, fiocchi di neve che cadono dal soffitto. Ci sarà persino un menù a tema, un pacco regalo sotto l’albero e persino un messaggio scritto dal Grinch in persona.

Il vincitore e il suo ospite avranno diritto anche a biglietti omaggio per pattinare sul ghiaccio al Natural History Museum, e un viaggio a bordo di un cavallo per raggiungere la pista; finito di pattinare, saranno riportati in hotel per indossare un pigiama in stile Grinch e godersi la loro cena in camera, prima di essere condotti al cinema il giorno successivo e – qui – godersi il loro idolo sul grande schermo. Che, questa volta, ha la voce di Benedict Cumberbatch e che è nelle sale dal 9 novembre.

Come si fa a candidarsi? Basta avere 18 anni e rispondere alla domanda “Cosa ti piace di più del Natale?”, sulla pagina del sito dedicata al concorso, entro la mezzanotte del 7 dicembre. Il film d’animazione, diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier, è basato sull’omonimo racconto del 1957 scritto dal Dr. Seuss, mentre la pellicola è prodotta dalla Illumination Entertainment.

Se quell’esserino verde è entrato nei vostri cuori, e vi rispecchiate nella sua personalità, ora potrete davvero immergervi nella sua straordinaria vita. Potrete vivere lo spirito natalizio del Grinch, sentire il profumo del Natale (perché la suite sarà anche profumatissima), e vivere un’esperienza unica. Ovviamente, il viaggio a Londra è incluso.