editato in: da

Igiene in viaggio: 10 must have “anti Covid” da mettere in valigia

Sta per arrivare un Natale che sarà, senza dubbio, diverso rispetto a quelli appena passati. Probabilmente, la voglia di trovare il regalo perfetto per le persone care è più forte che mai. Per questo abbiamo pensato di fornirvi alcuni suggerimenti (super convenienti) per chi ama girare il mondo. Compri a Natale e viaggi quando si potrà, grazie a queste imperdibili occasioni.

Ecco cosa mettere sotto l’albero per chi, come noi, ama viaggiare. Tra voucher, buoni vacanze, gift card da regalare oggi per poi viaggiare non appena si potrà, acquistando biglietti aerei, soggiorni in hotel, pacchetti o singole esperienze. Tutto online, con tanto di biglietto d’auguri.

Buoni vacanza sotto l’albero

Più che ideale per chi ama viaggiare è un buono vacanza. E a farlo è World Explorer che lancia una Travel Card a partire da 100 euro. Un voucher da poter utilizzare su tutti i pacchetti di viaggio e hotel, in Italia e all’estero, dei brand del gruppo e con una scadenza fissata a due anni dalla data di emissione, se non diversamente specificato.

NH Hotel Group ha ideato delle eGift card da regalare alla propria famiglia o ai propri amici un soggiorno in uno degli oltre 360 hotel del gruppo presenti in 30 Paesi nel mondo. Oltre che per il soggiorno, le card possono essere utilizzate anche per i servizi offerti nei ristoranti e nelle spa degli hotel.

Anche gli hotel Falkensteiner propongono un serie di buoni vacanza della durata di ben 30 anni. Le proposte sono tantissime e allettanti: dalle montagne innevate dell’Alto Adige o della Carinzia austriaca fino alle spiagge del Mediterraneo.

Buoni vacanza con valore minimo di 50 euro arrivano per vari tipi di soggiorno benessere anche negli Adler Spa Resorts & Lodges. Incredibili strutture a 5 stelle pensate per il relax completo e situate in contesti naturalistici davvero mozzafiato.

Si possono acquistare anche le XMAS Card di King Holidays a partire da 50 euro. Per ogni card acquistata, il tour operator regala il Cash Back, offrendo, di fatto, in base al valore della card, un ulteriore sconto, fino al 5% del totale del viaggio. Le card possono essere utilizzate su qualunque pacchetto di viaggio entro 12 mesi dalla data di emissione e, in caso di mancato utilizzo, saranno rimborsate.

Gift card a partire da 25 euro da parte di Ryanair per volare verso qualsiasi destinazione nel 2021. Regali che possono essere personalizzati anche con un messaggio. Il tutto consegnato direttamente nella mail del destinatario.

Cofanetti regalo

Sempre ben accetti sono i cofanetti regalo. A proporli come dono di Natale è Relais & Châteaux che presenta una gamma di ben 18 cofanetti che comprendono cene stellate, percorsi benessere, attività nella natura incontaminata, fughe romantiche e soggiorni in suggestivi luoghi inaspettati. Il prezzo parte da 100 euro.

Non mancano nemmeno le proposte di Smartbox. I cofanetti arrivano direttamente a casa in formato e-box con un voucher digitale. Diverse sono le opzioni a disposizione tra cui cultura, arte, sapori, paesaggi e natura e tutti pensati per celebrare il nostro territorio. Ma non solo, anche idee per esplorare i borghi più belli e nascosti, le città d’arte più emozionanti, i laghi e i parchi naturali e proposte all’insegna dei sapori. Infine, un cofanetto per gli amanti dello sport e delle emozioni all’aria aperta.

Frigerio Viaggi mette a disposizione “Travels in a box”: in scatola ci sarà tutta la magia di un viaggio, le sue immagini, i suoi racconti, le sue avventure e addirittura i suoi sapori, per riuscire a regalaren, a chi la riceve, emozioni, divertimento, bellezza e svago, anche durante questi tempi non facili. Inoltre, le vendite di di questi pacchetti contribuiscono al sostegno delle associazioni benefiche Sos Bambini e World Friends.

Altri cofanetti regalo arrivano da Auberge de La Maison che sono stati pensati per esaudire il desiderio di evasione di chi li riceve, con soggiorni, cene e trattamenti ai piedi del Monte Bianco. E per renderli ancora più speciali, in occasione del Natale, i Bon Cadeau saranno impreziositi da un piattino in peltro, parte della collezione della Maison.

Boscolo, invece, lancia per questo Natale ben 39 cofanetti inediti che possono essere persino personalizzati. Nuovi sono anche i formati: piccolo, medio e grande e offrono una gamma ancora più ampia di esperienze indimenticabili. Che si ami l’arte in tutte le sue forme, il benessere, il relax, l’enogastronomia, il mare, la montagna, i piccoli borghi o le capitali, il viaggiare da soli, in coppia o in compagnia, che si desideri un fine settimana romantico o all’insegna della scoperta.

Il Gourmet Boutique hotel Tanzer propone pacchetti regalo per un soggiorno a Issengo, piccolo borgo nei pressi di Falzes e con validità di un anno. Inoltre, grazie a questo si potrà soggiornare nelle Garaden suite al costo di una Deluxe.

Regalare delle esperienze

Per colmare la voglia di viaggiare abbiamo selezionato anche una serie di regali anche provenienti da tutto il mondo. Le proposte sono davvero tante: dalle scarpe tipiche di alcune località fino alle energie del Carnevale brasiliano.

Explore France offre una gamma di regali particolari a tema Francia. Si potrà scegliere tra: un Pass Patrimoine utile per visitare oltre 400 luoghi e valido un anno dall’attivazione; una serie di libri per volare con la mente in Francia; un prodotto della Costa Azzurra tra cui gioielleria, profumeria, valigeria, decorazioni, artigianato, gastronomia salata e dolce; un codice sconto per acquistare un biglietto aereo e prodotti di artigianato come decorazioni in legno, palline in vetro soffiato, ghirlande di abete, pan di zenzero.

Interessanti a tal proposito anche i regali della tradizione irlandese come quelli della Waterford Crystal che è riconosciuta in tutto il mondo per gli oggetti di cristallo creati dal talento di maestri artigiani. Oppure, sarebbe interessante regalare anche splendide sciarpe, plaid e vestiti di cashmere, lana merino, seta e lino ordinandoli da Avoca.

Sassonia arte e passione mette a disposizione una serie di possibili doni legati al loro territorio. La scelta è davvero ampia tra cui la musica lirica per il 2022 a Lipsia, un’esperienza di guida indimenticabile a bordo delle auto sportive più famose al mondo e un soggiorno da favola in uno dei grand hotel più belli d’Europa a Dresda.

Travel Editor, invece, propone un soggiorno all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Una delle strutture più glam della laguna veneta e che mette a disposizione il 15% di sconto su tutte le categorie di camere, effettuando una prenotazione entro il 31 gennaio 2021.

Un regalo curioso e certamente ideale dopo un anno così burrascoso è quello proposto da Slow Drive che, per celebrare i suoi 15 anni di attività, mette sotto l’albero un voucher valido per un anno per noleggiare una spider o una leggendaria auto d’epoca e partire alla volta di itinerari straordinari e poco battuti dal turismo di massa.

Forse non c’è regalo più adeguato (dopo un anno così eccessivo) come le terme. E ad aver pensato a dei pacchetti davvero interessanti sono state le terme di Merano che propongono anche doni dedicati esclusivamente a questa festività del 2020, validi 24 mesi e creati ad hoc.

Uno degli insegnamenti del 2020 è stato certamente quello di amare e rispettare maggiormente il nostro Pianeta. E a celebrare questa nuova e importante lezione di vita ci ha pensato Srout che per questo Natale propone di regalare una matita piantabile che ricresce e diventa un abete. Un’idea davvero curiosa e che funziona in maniera molto semplice: quando questa diventa troppo corta per scriverci si può piantare per tornare a nuova vita e durare per sempre invece di diventare un rifiuto.

Prodotti artigianali

Il territorio di Lana e dintorni, oltre a essere una meta meravigliosa per le vacanze in ogni stagione, è anche una zona con tanti negozi e prodotti artigianali e locali di grande interesse, che per questo Natale saranno a disposizione anche online in modo da mettere sotto l’albero una gradita sorpresa direttamente dall’Alto Adige.

Il Natale per questo 2020 potrà portare anche il sapore della tradizione di alcune delle specialità che rendono unico il Friuli Venezia Giulia, soprattutto a tavola. Diverse aziende, infatti, hanno deciso di promuovere la vendita online dei prodotti locali, per mantenere vivo il legame con questa regione.

Anche Made in Valtellina propone prodotti artigianali con l’obiettivo di sostenere le realtà colpite dall’emergenza sanitaria in corso. Tre sono i regali messi a disposizione online e che raccontano la lunga tradizione artigianale di questo territorio, tra cui pentole in pietra ollare, un materiale molto resistente al calore e facile da lavorare.

Interessanti proposte arrivano anche dal Trentino che seleziona produzioni dalle Strade del Vino e dei Sapori, iniziative sostenibili, soggiorni ed esperienze da provare nel corso del prossimo anno. Un modo per coniugare l’attesa con un’esperienza di autenticità.

Non possono di certo mancare i cesti di Natale. E in questo caso vi consigliamo quelli di Gallo Rossoda comporre con i prodotti più tradizionali dell’Alto Adige tra cui lo speck e il formaggio da latte di mucca o di capra.

Insomma, non resta che regalare (o regalarsi) un po’ di mondo comprando a Natale e viaggiando quando si potrà.