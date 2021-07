Compagnie aeree: le migliori in questo 2021

editato in: da

Nonostante il Covid e i viaggi che stentano a riprendere, anche quest’anno il sito AirlineRatings ha pubblicato la classifica delle compagnie aeree migliori del mondo.

Come da tradizione, è stata quindi stilata la “Airline Excellence Awards”, una lista che, a differenza di altre graduatorie molti simili, è considerata tra le più affidabili, poiché viene elaborata a partire dai documenti sulla sicurezza dei governi e della International Civil Aviation Organization (ICAO), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della sicurezza dei voli aerei.

E a tal proposito gli esperti di AirlineRatings hanno analizzato le performance di centinaia di vettori, in base a criteri che vanno dagli anni della flotta al numero degli incidenti, dalle valutazioni dei passeggeri fino alla risposta che hanno dato in fatto di Covid-19 e le misure adottate. Ma scopriamo insieme la classifica delle compagnie aeree migliori del 2021.

Al decimo posto troviamo British Airways, la compagnia aerea di bandiera del Regno Unito. In nona posizione si piazza invece EVA Air, compagnia aerea privata taiwanese. Ottava in questa classifica è la statunitense United Airlines, mentre la settima posizione è occupata da Virgin Atlantic, compagnia aerea britannica. Salendo al sesto posto troviamo Cathay Pacific, la compagnia aerea di bandiera di Hong Kong e al quinto Emirates, la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai. A piazzarsi quarta, invece, è Qantas, la compagnia di bandiera dell’Australia.

A salire sul podio sono stati i seguenti vettori: medaglia di bronzo per Singapore Airlines che nei giorni scorsi ha anche ripreso i voli da Roma Fiumicino a Singapore. Un bell’argento, invece, se lo aggiudica Air New Zealand, che è rimasta in cima alla classifica di AirlineRatings per sei anni consecutivi. La compagnia di bandiera della Nuova Zelanda ha vinto nelle categorie “miglior compagnia aerea a lungo raggio del Pacifico”, “miglior Premium Economy” e “miglior Economy”.

Infine, la novità di quest’anno è che la compagnia aerea migliore del mondo è Qatar Airways, che ha scalato la classifica battendo il vincitore degli ultimi sei anni.

Un riconoscimento importantissimo poiché, a pesare sul giudizio finale, sono stati soprattutto gli alti standard di sicurezza contro il Covid-19 della compagnia di bandiera del Qatar, molto apprezzati dai passeggeri. Infatti, nonostante le misure prese per combattere la pandemia, i divieti di viaggiare e la chiusura delle frontiere, Qatar Airways non ha mai smesso di volare.