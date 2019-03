Come viaggiare (pagato) insieme a un milionario

editato in: da

Un giovane milionario australiano è alla ricerca di un assistente personale che sia disposto a girare il mondo con lui. Ovviamente per il fortunato è previsto anche un ricco stipendio e tanti benefit.

Matthew Lepre, originario di Sidney, non aveva idea che, sei mesi dopo aver lasciato l’università, avrebbe continuato a creare un’attività che gli avrebbe permesso di lavorare in qualsiasi parte del mondo. Ora però è a caccia di qualcuno che possa aiutarlo, così come annunciato in un video pubblicato su Youtube. Lo stesso Matthew ha definito l’incarico come “il lavoro più figo di sempre“. Lo stipendio è di 52 mila dollari ogni anno e ovviamente tra i benefit ci sono viaggi, alloggio e benefici assicurativi per aiutarlo a prendersi cura degli affari nei paesi di tutto il mondo.

«Cerco qualcuno che è organizzato e ha grandi capacità di gestione, in grado di organizzare itinerari di viaggio. Deve avere una forte conoscenza dei canali social media, capacità multitasking, eccellente attenzione ai dettagli e competenze in amministrazione aziendale e informatica». Queste sono le caratteristiche richieste da Matthew Lepre. La persona deve anche essere in possesso di un passaporto valido per almeno 12 mesi ed essere disposta a lavorare sodo.

L’opportunità consentirebbe al candidato fortunato di venire a contatto e approfondire la conoscenza di usi e tradizioni di alcuni Paesi del mondo, in particolare alcuni dei viaggi attualmente programmati sono previsti in Spagna, Grecia, Croazia e Miami. Lepre è un genio dell’e-commerce che ha creato l’azienda eCommerce Warrior Academy quando aveva solo 23 anni. Non aveva intenzione di rimanere all’università, né aveva alcun interesse a perseguire una laurea in odontoiatria all’Università di Melbourne. Dopo due settimane, ha deciso di tornare a Sydney e ha svolto tre lavori in contemporanea per aiutare finanziariamente la madre single.

Nel tempo libero ha studiato tutto ciò che riguarda la possibilità di avviare un’impresa online e dopo poco ha iniziato ad aprire i suoi negozi. Chi pensa di avere quello che serve per essere il suo assistente dovrà iscriversi al suo canale Youtube. Prima di inviare la candidatura, ogni settimana Matthew Lepre preparerà dei vlog per far conoscere il dietro le quinte della sua vita così da far capire agli interessati se questo sia il lavoro giusto per loro. È possibile candidarsi sul sito ecomwarrior.com o seguire il suo account Instagram.