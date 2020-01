Come saranno gli aerei del futuro e quali servizi offriranno

editato in: da

Un assistente personale per ogni passeggero. Più schermi su ogni poltrona. Pasti a comando e pulsante “Do not disturb” per tutti. Nei prossimi anni viaggiare a bordo degli aerei sarà una passeggiata.

La compagnia americana Delta Air Lines ha annunciato, in occasione del Consumer Electronics Show di Las Vegas (CES), alcune novità che rivoluzioneranno il modo di viaggiare dei passeggeri.

Ci sarà un vero e proprio concierge digitale ad anticipare i bisogni dei clienti, con offerte e notifiche personalizzate. La app della compagnia, Fly Delta, integrerà tutte le informazioni necessarie a chi viaggia, dal traffico al parcheggio in aeroporto ai tempi d’attesa ai controlli di sicurezza.

Una volta giunti all’aeroporto, una “parallel reality” fornirà messaggi personalizzati per ogni singolo passeggero. Il primo scalo in cui sarà sperimentata questa tecnologia sarà quello di Detroit. Il passeggero potrà vedere su un unico schermo digitale contenuti riguardanti solo ed esclusivamente il suo viaggio e scritti nella sua lingua madre, dalle indicazioni sul gate di partenza alla lounge più vicina a dove si trova.

A bordo dell’aereo il passeggero troverà dei servizi estremamente innovativi, alcuni dei quali finora considerati di lusso e riservati solamente a chi viaggia in Prima Classe. Un numero maggiore di schermi per ciascuna poltrona. Molti più contenuti gratuiti e interessanti.

Per facilitare l’uso dei contenuti multimediali, Delta sta studiando un innovativo sistema wireless IF, che facilita l’aggiunta di nuove funzionalità e caratteristiche sulla piattaforma in meno tempo. Tra le nuove funzionalità in fase di test ci sono anche i comandi “raccomandata per voi”, che fornirà una proposta di consigli accurati basati su quanto il passeggero ha visionato in precedenza, il segnale “non disturbare” oppure “svegliatemi per il servizio pasti”. Anche in Economy.