Coast to coast negli Stati Uniti: l’itinerario in bicicletta

editato in: da

Da sempre, il coast to coast è considerato tra i più affascinanti viaggi che nella vita si possano intraprendere. Chi non ha mai sognato di viaggiare da una costa all’altra degli Stati Uniti, a bordo di una Harley o di una classica macchina americana?

Presto, però, si potrà vivere un’esperienza ancor più incredibile: un coast to coast su due ruote. E non quelle di una motocicletta, bensì quelle di una bici. Il Great American Rail-Trail permetterà infatti di attraversare 12 Stati lungo il corso di una linea ferroviaria ora in disuso, esplorando una varietà paesaggistica che non ha eguali, in bicicletta: l’ha annunciato la Rails-to-Trails Conversancy (RTC), che ha spiegato come il percorso – una volta ultimato – misurerà 4000 miglia (circa 6400 chilometri), e partirà da Washington DC.

La RTC ha trascorso oltre 18 mesi tra analisi e incontri con gli operatori turistici locali, analizzando 55 miglia di percorsi cicloturistici così da individuare i migliori: ora, ci vorranno anni perché l’itinerario venga completato, dal momento che per tutta la sua lunghezza le biciclette avranno corsie riservate e separate da quelle destinate al traffico motore. Entro la primavera 2019, si conosceranno tutti i dettagli del percorso. Ad oggi, ad essere stati resi noti sono solamenti gli Stati: Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, West Virginia, Pennsylvania, Maryland.

«Come RTC (la RTC è un’organizzazione non-profit che trasforma la vecchie linee ferroviarie abbandonate in percorsi escursionistici e ciclabili ndr.) conosciamo ormai da decenni il potenziale delle piste ciclabili lungo le linee ferroviarie in disuso. Ma prima di impegnarci a regalare questo sogno, volevamo essere certi che fosse fattibile. Con il 50% dei percorsi già aperti che costituirebbero la rotta, e dopo aver raccolto l’entusiasmo delle amministrazioni locali e statali, possiamo dire che lo è. Siamo pronti a guidare questo ambizioso progetto, che collegherà tra loro le varie piste ciclabili così da creare un percorso fuoristrada da percorrere in bicicletta o a piedi. Un’idea che, negli Stati Uniti, non ha precedenti» ha dichiarato Keith Laughlin, presidentessa della ONG.

Ora non resta che attendere, per percorrere un coast to coast decisamente unico. E sicuramente indimenticabile.